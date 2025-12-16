教假結婚拿綠卡！網紅爽用健保喊：拿我怎樣 遭炎上刪片道歉

台北市 / 綜合報導

台灣網紅美麗K媽，最近拍攝影片，大談自己如何透過假結婚，取得美國國籍，甚至還說回台灣是為了享受健保福利，用輕蔑的語氣，炫耀自己擁有雙重國籍的身分，這段影片PO出後，引起大批網友痛批，認為她太過高調，根本就是涉嫌犯罪的不良示範。事後美麗K媽也緊急將影片刪除，也向外界致歉。

生動模仿，拍攝影片教大家如何分辨台灣人裝ABC，有著美國和中華民國雙重國籍的網紅美麗K媽，最近還教大家，如果想成為美國公民，可用假結婚的方式，與伴侶同居2年，就有機會成為美國公民，為何有綠卡還要回台灣時，她則說台灣健保超好用。

坦言在美國光看牙醫就要價600美元，約新台幣1.8萬元，反觀台灣看醫生不用花大錢，承認回台灣就是享受健保福利，甚至在影片中不避諱地大喊「我就是雙重國籍你拿我怎麼樣？」這段影片也引發網友痛批，假結婚之詐騙行徑在美國屬於重罪，怎麼鼓勵犯罪，但也有網友坦言自己親人也一樣，認為很多移民美國的台灣人就是這樣想。

遭到砲轟後美麗K媽也緊急刪除影片，發文表示自己言行不當，以後拍攝影片會更注意。事實上，根據美國法律規定，如果故意通過假婚姻獲取移民美國福利，最高可被判處5年監禁，並處以最高25萬美元約750萬元台幣的罰款，或兩者併罰。

