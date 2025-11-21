教召人員就學就業職訓權益說明 基隆榮服處4場次現場解答

《圖說》李復鄉副處長率就業站同仁，前進七堵營區為志願役教育召集人員辦理權益說明會。〈基隆榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成基隆報導】基隆市榮民服務處在基隆市後備旅全力支持協助下，於19日至20日連續二天夜間，辦理4場次教育召集人員權益說明活動，召集了服役四年以上之志願役退除役官士兵，說明輔導會就學、就業、職訓權益政策及輔導措施。後備旅也感謝榮服處熱忱服務該旅官兵及召員，特頒發感謝狀表達謝忱。

該說明活動，由副處長李復鄉主持，率就業站同仁分別於19日至仙洞營區、七堵營區，20日至瑞慈宮、保長坑訓練中心辦理，兩日共計46人參與，現場人員仔細聆聽各項權益事項，並提出相關問題，榮服處一一現場解答說明，互動熱絡。

《圖說》李復鄉副處長率就業站同仁，於瑞慈宮為教育召集人員說明就學就業及職訓權益。〈基隆榮服處提供〉

李復鄉除表達感謝基隆市後備旅旅長及該旅官兵的協助外，並向在場參加說明會的退除役官士兵教召員說明，榮民的必要條件是服役十年以上官兵，享有終身權益，第二類退除官兵係服役四至九年的官兵；二類官兵，依據服役年間長短，享有不同的服務年限，分別自六年至十六年不等之規定。

他鼓勵退除役官兵能妥善利用輔導會相關就學、就業、職訓、促進就業穩定等輔導措施及補助，獲得更佳的競爭力，積極開創人生，以謀穩定生活。

《圖說》就業站同仁於保長坑訓練中心為教育召集人員說明就學就業及職訓權益。〈基隆榮服處提供〉

李復鄉強調，輔導會及各地榮服處是大家的最佳夥伴，相關權益可以在網路平台上即可詳細了解，亦可電洽或就近至各榮服處諮詢相關就學、就業、職訓或是服務照顧的各項資源。未來榮服處也會持續配合後備旅及地區部隊所辦理的各項活動，適時提供國軍退除役官兵袍澤各項服務資訊，並宣導輔導會各項輔導政策及措施。

4場次的權益說明會，以中青代占多數，平日多在就業工作中，親訪面談說明機會較為不易，惟參加人員表示，大部分於新退14日內，均曾接受榮服處訪視，對榮服處及自身權益有基本認識，但相關細節較不了解，因此，基隆市榮服處非常重視，且把握此次難得的機會，前進營區及教育召集場域。

《圖說》就業站同仁於仙洞營區為教育召集人員說明就學就業及職訓權益。〈基隆榮服處提供〉

李復鄉指出，此次前進教召營區說明，係在獲得基隆市後備旅旅長黃上校的全力支持下，今年第三次前進教召營區辦理說明會，在不影響戰訓任務及課程的前提下，順利密集完成此次4場權益說明會，就近向中青代退除役官兵宣導輔導會各項就學、就業、職訓及促進穩定就業相關補助的政策及輔導措施，具實質意義，效果相當顯著。

114年總計向教育召集人員宣導權益共計184人，其中方姓等3位第二類退除役官兵幹部，因於宣導時更了解輔導會對退除役官兵的全方位照顧，因而再入營欲取得榮民資格，未來在退伍後可享有終身權益。