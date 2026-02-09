教召全面14天 兵科對抗改10天 網議：薪水也比照美軍嗎

國防部近日透露，今年7月將首次新增「聯合防禦操演」。圖為一年期義務役入伍訓練期末鑑測。（示意圖／資料照）

汲取美軍訓測經驗調整，國防部透露7月將首次新增「聯合防禦操演」，以往5天4夜的兵科對抗測驗，將再結合作戰進程拉長為10天9夜的「新式兵科基地訓練」，今年的漢光42號演習也將會維持10天9夜。教召5至7天也走入歷史，1月起全面實施14天新制，引發討論。

國防部今年將調整訓練規畫，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段；今年也將執行包括立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練。其中7月將執行的「聯合防禦操演」是首次出現，採動態實兵操演方式，驗證支援與被支援單位的行動模式，為8月的「漢光42號」演習奠定基礎。此外，以往陸軍5天4夜、對抗性質的戰術測驗，現在要調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時的「新式兵科基地訓練」。同時納入一年義務役步兵營參訓。

另外，漢光實兵演習有去年10天的綜合演練經驗，今年的「漢光42號」演習仍會維持10天9夜。後備教召部分，1月起全面實施為期14天的教召，原則上將優先以常備部隊「編實動員」來實施後備擴編動員，以補充現有編制缺額，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符。

對此，5萬追蹤的粉專「觸極者」做圖、設計對白質疑，比照美軍訓練？「那薪水有比照美軍嗎？」、「維持台灣模式！」

觸極者直呼：薪水還是很台灣味！「又要馬兒好，又要馬兒不吃草？」網友質疑「慣老闆，低薪要人民賣命」。

