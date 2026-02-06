教召大改革！5至7天制退場 後備軍人全面14天 顧立雄證實 : 今年起全面實施

國防部長顧立雄證實，為提升後備動員效能，今年起後備軍人教召將全面改採 14 天制，「5 至 7 天」舊制正式退場，未來役男將不再因天數差異而有不同待遇。 圖：張良一/攝 (資料照片)

[Newtalk新聞] 國防部長顧立雄證實，為提升後備動員效能，今年起後備軍人教召將全面改採 14 天制，「5 至 7 天」舊制正式退場，未來役男將不再因天數差異而有不同待遇。

顧立雄日前在媒體餐敘中表示，這項政策核心在於優先針對常備部隊實施「編實動員」，進一步推動後備擴編動員，並以「原兵歸原位」的原則驗證部隊戰力恢復能力。透過完整 14 天的訓練，後備軍人的專長可與部隊需求達成相容，退伍官兵得以回到原服役或專長相符單位，加快部隊在戰時的戰力恢復。

此外，國防部也調整其他召集形式。「點閱召集」已不列為年度常態施訓項目；「勤務召集」則改為軍事單位勤務隊需召訓 2 天且通常需過夜，僅部分行政勤務隊維持 1 天召訓模式。

國防部長顧立雄親赴桃園視察教召報到動線 (資料照片)。 圖：軍聞社 / 提供。

常備部隊訓練強度亦大幅提升。陸軍各單位今年起全面執行新式兵科基地訓練，訓練流程分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」三階段，並借鑑美軍模式。過去為期 5 天 4 夜的戰術測驗，將延長至 10 天 9 夜，採 24 小時不間斷對抗方式，除了驗證地面部隊協同作戰能力，也磨練官兵作戰意志與戰場抗壓性。

顧立雄指出，配合 1 年期義務役實施，現階段以高中畢業的新兵為主編成步兵營，成員較少。為確保新制義務役能有效融入國軍防衛體系，今年步兵營將配合聯兵 584 旅進行「三軍聯合火力實彈測考」，驗證陣地防禦、通聯指管及火力支援協調等聯戰能力。

國防部強調，此次教召與訓練改革，目的在於提升後備部隊與常備部隊整體戰力，使國軍在面對各種戰時需求時能迅速恢復與有效運用。

