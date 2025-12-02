教召學新裝備「無人機操作」？退將糾正賴：不要吹牛

賴清德總統（中）2日赴宜蘭利工體育館視導宜蘭縣後備旅步3營教育召集訓練，觀看教召人員實施無人機操作訓練。（資料照片/鄧博仁攝）

總統賴清德2日視導宜蘭後備旅步三營教育召集訓練提到，依循新訓練、新思維、新裝備、新科技的原則，包含將無人機操作納入後備訓練。但退役少將栗正傑直言，教召很重要是「專長複訓」，原兵歸原位學原來的裝備，專長訓練只有5天怎能學會新裝備？賴清德講錯了。

「賴清德在亂講，國防部的幕僚在騙他！」栗正傑2日在《頭條開講》節目表示，教召很重要的一件事情叫「專長複訓」，一個軍人在服兵役的時候，例如說你當的是機槍兵，你退伍了，將來我要動員你回來，回來一定是「原兵歸原位」，回來繼續學機槍，學原來的裝備。

廣告 廣告

栗正傑強調，是回來複習的，不是叫你回來學新的。上次漢光演習教召14天，專長訓練最多就是5天，完了以後是戰術訓練，就要進入戰鬥位置了，「想想看，5天叫你去學新裝備，你學得會嗎？你操給我看！你叫一個人進來，5天時間學會操作無人機，你學給我看？」

栗正傑直言，所以賴清德講這話，國防部給他這個詞（稿），就講錯了！不要吹牛，部隊訓練是紮紮實實的，不是靠寫作文能夠訓練出來的。

栗正傑提到，現在有個立委叫楊曜，「我在澎湖當旅長的時候負責教召，楊曜來教召，楊曜進來第一天就跟我請假」。說他是民進黨澎湖縣黨部主委，有些事情要請假，「我說『不准！你給我留在這邊勤訓苦練！』」按照部隊操典紮紮實實訓練一個禮拜之後，楊曜解召那天，所有記者堵在門口訪問楊曜，大家以為一定會趁機修理栗正傑一番，「結果沒想到他很誇獎我！說我部隊訓練得很紮實。」

栗正傑指出，教召很重要的是幹部，一定要比你熟、比你強，，如果來負責的是一個實習生，來教召複訓的後備軍人大哥們能服氣嗎？

【看原文連結】