教召改制「5天、7天」成絕響 今年起後備軍人召集一律14天

國防部為了落實實戰化訓練，將以往教召5天、7天等一律改成14天。（資料照片／王侑聖攝）



國防部長顧立雄表示，為落實實戰化訓練，今年全面實施14天教召並取消5至7天舊制，且陸軍執行新式的基地對抗訓練延長為10天9夜，並納一年義務役步兵營參訓。另外，因應敵情威脅，今年漢光42號演習將延續漢光41號維持10天9夜（過往大多為5天4夜），聚焦分散式指管、預想殲敵區作戰與城鎮韌性等，實施無劇本、不間斷的連續演練。

持續推動各項訓練改革 漢光42號維持10天9夜

顧立雄近日指出，國軍持續秉持任務導向、為戰而訓原則，實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力；在重大演訓方面，今年規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。

廣告 廣告

其中，漢光42號實兵演習維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府執行「2026城鎮韌性演習」等科目，演習全程採取「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

陸軍戰術測驗時間也拉長 教召全面改成14天

陸軍各部隊今年也要開始執行新式兵科基地訓練，主要是汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三個階段，以往是5天4夜的戰術測驗，現在調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、24小時連續對抗進行，除驗證地面部隊協同作戰能力外，磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性，透過兵科基地訓練，以一年期義務為主編成的步兵營，因為大學畢業要等到2027年，目前進來都是高中畢業、人數較少，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

（資料照片／王侑聖攝）

陸軍比照美軍模式訓練，24小時連續對抗驗證戰力。

特別提到，從今年開始全面實施14天教召，以後沒有5至7天教召，原則上，要優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊原兵歸原位，讓專長相符，驗證快速恢復戰力。（責任編輯：王晨芝、呂品逸）

更多上報報導

【有片】賴清德視導國軍教召 宣示如無足夠力量「和平終淪為投降」

明年免教召卻納編「戰時動員」 網嚇壞急問：2027我先上？

教召不怕撞期了 國軍系統今起開放查詢明年名單