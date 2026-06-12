教召改次數無上限？他一算氣炸「被召6次」 後備指揮部回應了
一名網友昨（11）日表示，退伍12年內已經被教召4次，教召次數應該已經滿了，沒想到即將屆滿的他，今年還是被教召，打電話向國防部1985申訴才被告知，因為缺員需求已取消12年4次的上限，引起討論；對此，後備指揮部表示，對個案狀況不清楚，但相關規定並無更動，目前教召仍維持12年上限4次，麻煩民眾重複確認次數是否正確，或聯絡相關單位協助查詢。
一名網友昨日在Threads表示，退伍即將屆滿12年，且過去已被教召4次，沒想到今年還是收到教召通知，致電向國防部1985申訴，結果對方告知，因應缺員需求已取消12年4次上限，國防部能視教召需求進行調整。
原PO指出，因今年起教召已全面改為14天制，若以舊制來計算，含今年他相當於共被教召6次，氣罵自己的工作室業務性質，沒工作就沒有沒賺錢，不解制度為何可以這樣亂改。
文章上線後吸引近20萬瀏覽，不少人對於教召改為無上限一事相當驚訝，直呼「什麼時候改的？怎麼大家都不知道」、「今年開始14天教召只算1次，超級哭」、「會不會是軍種問題？怎麼可能會被召超過」、「超過次數是真的假的，國防部不用說明嗎」。
《中時新聞網》實際致電後備指揮部，後指部表示，原先教召分為7天制與14天制，教召14天者可算作被教召2次，但今年起教召全面改為14天制，因此統一僅計算一次。
至於針對年份、次數上限的爭議，後指部說明，《兵役法》第27條規定，後備軍人教召以退伍8年內、4次為限，僅民國110年時針對教召次數未滿之軍、士官放寬至退伍12年，士兵仍維持8年，相關規定並無修改。
後指部說，不太清楚個案的具體情況，只能請民眾確認是否每次教召都有報到，如若曾辦理免召，當次教召就不會列入計算，或也可能是其他狀況，有疑慮可以聯絡相關單位，將協助進行確認。
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