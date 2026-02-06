教召改革 顧立雄：今年全面實施14天

擷取自國防部發言人臉書

國防部長顧立雄今日證實，今年起全面實施14天教育召集，原則上未來不再有5至7天的舊制教召，且將優先落實常備部隊的「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策；另，陸軍各部隊開始執行「新式兵科基地訓練」，戰術測驗從以往的5天4夜延長至10天9夜，且採24小時連續對抗演練。





顧立雄說明，今年起全面改採14天制教召，目的在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策，透過長達14天的完整訓練，可以快速驗證部隊在戰時快速恢復戰力效能。

除了教召制度改革，顧立雄野透露，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，汲取了美軍的訓測經驗模式，將訓練流程區分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等三個階段。





顧立雄強調，以往的基地訓練戰術測驗多為5天4夜，現在將調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜，且連續24小時的對抗演練。





顧立雄說，這種高強度的訓練方式不僅能驗證地面部隊的協同作戰能力外，更能磨練官兵的作戰意志與戰場抗壓性。