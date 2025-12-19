教召未報到遭通緝 27歲男逃亡數月後北車持刀砍人釀3死

桃園地檢署今晚證實,在台北車站及捷運中山站外持刀砍人並投擲煙霧彈、汽油彈的27歲通緝犯張文,因戶籍遷移未申報,導致去年底教育召集令無法送達,桃檢今年7月11日依妨害兵役罪對其發布通緝,沒想到逃亡數月後竟在台北市交通樞紐引發重大傷亡事件,震驚全國。

根據桃園地檢署資料,張文因搬離桃園後戶籍未更新,桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送的教育召集令無法送達,函送桃檢偵辦。地檢署收案後,依程序發出2次通知書要求到庭,但張文均未出庭,因此在今年7月11日正式發布通緝。

據了解,張文今日上午即開始犯案,先在中山區某路段縱火燒毀路邊機車及汽車。傍晚前往台北車站犯案前,先在中正第一警分局轄區的現住處縱火燒屋,將大批警力引至火災現場後,隨即前往台北車站持續犯案,犯案動機仍待釐清。

根據台北市消防局統計,此次隨機攻擊事件截至晚間9時許,已造成3人死亡,包括嫌犯張文本人於晚間7時42分在國泰醫院宣告死亡;為阻止嫌犯犯行的57歲余姓男子,晚間8時7分在台大醫院宣告死亡;另一名27歲蕭姓男子,也在晚間8時10分於馬偕醫院宣告死亡。

捷運警察隊表示,已即刻加強巡邏部署,警政署與市警局緊急支援3個分隊,配合捷警隊現有警力共200人,全面強化捷運系統各路線及重要場站的巡邏與守望勤務,提升見警率,持續強化北捷與捷警通報聯絡網,即時遏止不法行為。

