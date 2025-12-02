教召查詢系統怎麼查？教召年齡上限為何？教召薪水多少？教召可以請假嗎？
教召查詢系統怎麼查，你知道嗎？台灣男性服完兵役後，仍具後備軍人的身分，有機會被教召。12月1日起，開放115年度召集查詢系統，後備軍人可藉此查詢明年是否列入召訓名單，及早安排後續行程。究竟教召查詢系統怎麼查？教召查詢等於報名都市傳說是真的嗎？教召是幾天？教召年齡上限為何？教召什麼時候通知？教召有薪水嗎？教召可以請假嗎？教召免召條件是什麼？關於教召你想知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室一次替你解答！
教召查詢系統怎麼查？
各位如果想知道自己有沒有被教召令點到，可以進入「後備軍人網路服務台」，依循以下步驟查詢：
在隱私權保護政策欄位下方，勾選「我已經詳細閱讀並同意服務條款、隱私權保護政策及本人輸入之個人資料，提供各項召集作業使用，以善盡國民之義務」，並點擊「同意」。
點選「使用個人資料登入」或「使用我的E政府登入」。
舉「使用個人資料登入」為例，輸入身分證字號、出生日期、戶籍縣市、驗證碼後，點擊「查詢」，就能知道自己有沒有被教召囉！
教召查詢等於報名都市傳說是真的嗎？
讀者朋友或許聽過「教召查詢等於報名」的都市傳說，對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部闢謠，除了剔除暫、特不充用因素（符合緩、逐、儘召條款等）人員，只要是退伍八年內的後備軍人，都會依需求條件（軍種、階級、專長等）輸入電腦程式，並遵循「後退先用、年輕精壯」的原則，由電腦依需求選用人力，所以教召查詢等於報名的說法實屬謠言。
有網友質疑，為何有人退伍後連續接受多次召集，有人多年不曾接受教召？國防部也解釋，這樣的情形與城鄉分布、人口結構、軍種、專長、後備部隊類型和編制需求有關。國防部為了確保訓練成效，每年會以新退人員（即退伍後第一年）實施異動輪換遞補；此外，當次辦理免除教召者，得依軍事需求，於同一年或次年再次召集。
教召是什麼？教召做什麼？教召是幾天？教召年齡上限為何？
高雄市兵役處指出，為培養後備軍人軍事素養及戰鬥技能，以適應動員戰備需要，會依軍事需要，在舉行訓練或演習時實施教召。兵役法施行法第27條規定，教召的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後八年內，以四次為限，每次不超過20日。但國防部得視軍事需要酌增。自2022年起，施行新制教召，採年年施訓、一次14天的方式進行。
教召的課程大多圍繞在增進軍事實力上，共同課目包含戰備任務訓練、步兵班、排戰鬥教練、組合訓練、軍（法紀）宣教、野戰構工、地形地物利用、核生化訓練與實彈射擊、戰傷急救、裝備保養等。針對幹部和士兵，還有專業課目，詳細訓練課程表請參閱召訓政策。
你可能好奇，教召有年齡上限嗎？答案是有的！國防部後備動員資料提到，根據兵役法第3條第1項、志願士兵服役條例第5條第3項、陸海空軍軍官士官服役條例第5條所訂各階除役年齡，一般士兵為36歲，志願士兵為45歲，下、中、上士及尉官為50歲，士官長與校官則為58歲。以一般士兵來說，後備軍人退伍八年內，已參加過四次教召或達36歲，就不必再參與教召。
教召什麼時候通知？
國防部表示，「動員召集預告書」前一年12月就會寄發，提醒後備軍人了解相關權益和義務，先行規畫工作、旅遊、生活等事宜，做好教召的準備，但收到預告書不代表被教召。
想要知道自己是否被教召，請回上方查看「教召查詢系統怎麼查？」段落教學。最正確的教召資訊，務必以收到的「召集令」為主；國防部全民防衛動員署指出，教召通知按規定須於教召前45天寄發，40天前須交應召的後備軍人收執。
教召什麼假？教召有薪水嗎？
收到教召的你，可能是學生，也可能是上班族，無論是求學或工作皆會受到影響，不過不用擔心，兵役法施行法第43條明定，受教育召集、勤務召集、點閱召集之學生及職工，應給予「公假」；兵役法第44條也保障，國民在營服役期間，學生保留學籍，職工保留職缺年資。換句話說，若是請公假被刁難，甚至被公司以應召名義解僱時，可洽縣市政府勞工主管機關協助處理，千萬不要讓自己的權益睡著了！
你可能想再問，教召有沒有薪水？答案是有哦！教召請假的假別為公假，公假期間的薪資，依勞工請假規則第8條，工資照給，雇主須按原有的薪資標準給付。公司薪水之外，國防部也會支給，軍官1350元、士官1200元、士兵1050元。以一般民眾的士兵身分來說，參加完14天的教召，可以拿到1050元*14=1萬4700元。
看更多》公假定義為何？教召、健檢⋯還有哪些情況可以請公假？公假薪水又是怎麼算？
教召可以請假嗎？教召免召條件是什麼？
教召如果想請一般事假，基本上是不准假的。有重大事故，必須本人親自處理者，應檢具證明，按照「國軍後備軍人教育召集訓練期間請假規定」請假，請假一次以不超過兩日為原則，並應於離營前完成請假手續、填載官兵離營宣教卡與家屬聯訪作業。
請假權責區分方面，召訓單位（營、獨立連級），病假一日內或事假四小時內，由營長或獨立連長核准。陸軍旅級（含比照），請超過病假一日或事假四小時者，由旅長（含比照）核准；連續請假兩日以上者，應呈報作戰區指揮官（含比照）核准。應召員召訓期間，請假時數得以時計，達八小時折算一天。
至於教召申請免召，兵役法第43條規定，有以下情形者，經國防部所屬權責單位核定，可以免除該次教召：
患病不堪行動者。
家庭發生重大事故，必須本人處理者。
中等以上學校在校之學生。
民意代表正值開會期中者。
因事赴國外者。
航行國外之船員，正在航行中者。
有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中者。
其他因特殊事由而無法應召者。
符合上述條件並想申請免召者，要在收到召集令後、召訓前三天，檢附應附證明文件，向戶籍所在地縣市後備指揮部提出。經審查後，主管機關會以公文回覆，通過者即可免除該次教召。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
