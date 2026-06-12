教召次數改成無上限？苦主「退伍12年被召6次」崩潰發文…後指部回應曝

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2026年起教召已全面改為14天集中訓練，不再採5至7天舊制。（示意圖／資料照）

近日有民眾發文抱怨，表示自己退伍12年被教召4次，理論上教召次數已滿，沒想到今年又被教召，還一次就召14天，他打電話向國防部1985申訴卻被告知，因為缺員需求已取消12年4次的上限，文章曝光後引發網友熱議。對此，後備指揮部回應，目前教召仍維持12年上限4次，相關規定並無更動，對個案狀況不清楚，建議民眾重複確認次數是否正確，或聯絡相關單位協助查詢。

有民眾在Threads上發文抱怨，表示退伍即將屆滿12年，過去已被教召4次，結果今年又收到教召通知，他致電1985申訴，卻被告知因缺員需求取消12年4次上限，國防部能視教召需求進行調整。

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原PO指出，今年教召全面改為14天制，若以舊制計算，含今年被教召次數，他退伍至今已被教召6次，由於他從事業務性質工作，沒上班就沒錢賺，怒轟國防部為何可以亂改制度。

文章曝光引發熱議，網友留言「我今天也收到教召單，我今年滿36足歲還教召」、「因為快沒小孩當兵了，只能從這群人下手」、「我陸軍，已經玩2次14天了，第二次還一堆同一批的，很火」、「真的改成沒有教召次數上限囉？」、「我教召沒問題，但我有問題的是永遠教召的都是同一批人，只要被召一次就開始每2年一次，啊有的一輩子完全沒被召過，國軍還是老樣子，業務永遠那個死樣子」。

面對網友質疑，後備指揮部說明，原先教召分為7天制及14天制，原本14天制可算作2次教召，但今年起教召全面改為14天制，因此往後統一只計算1次。針對教召次數及年份上限爭議，依《兵役法》第27條規定，後備軍人教召以退伍8年內、4次為限；僅民國110年時針對教召次數未滿之軍、士官放寬至退伍12年內、4次為限，相關規定並無修改。

後備指揮部表示，因不清楚發文民眾的具體情況，建議民眾確認是否每次教召都有爆道，若曾辦理過免召，當次教召就不會列入計算次數，也不排除可能有其他狀況，呼籲民眾若有疑慮可連絡相關單位協助確認。



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