教召舊制成絕響！今年起「全改14天」 下基地延長至10天9夜

政治中心／許智超報導

我國役齡男子有服兵役的義務，新制教育召集天數為14天，而國防部長顧立雄近日證實，今年開始全面實施14天教召，以後不再有「5至7天」的模式，未來將優先落實常備部隊的「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策，讓後備人力能專長相符，驗證快速恢復戰力的作為。

顧立雄日前在媒體餐敘時表示，今年起後備軍人教召已全面改採14天制，因此未來不會再有「5或7天」的模式，這項政策的核心目的，在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員，並以「原兵歸原位」的原則驗證戰力恢復能力。

廣告 廣告

至於為何教召要全面延長天數並強調「原兵歸原位」，顧立雄說明，是為了讓後備軍人的專長與部隊需求達成「相容」，讓退伍官兵回到原本服役或專長相符的單位，且透過14天的完整訓練，可以快速驗證部隊在戰時快速恢復戰力的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的支撐。

此外，「點閱召集」已未列入年度主要的常態性施訓項目中，而「勤務召集」今年起新制為軍事單位勤務隊調整為2天，通常需在軍中過夜，僅部分行政機關勤務隊維持1天的召訓。

顧立雄提到，陸軍各常備部隊今年起將全面執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。他強調，原本5天4夜的戰術測驗也將依作戰計劃進程調整，延長至10天9夜、以24小時不間斷的對抗方式進行，「這個方式除了驗證地面部隊的協同作戰能力外，也可以磨練官兵的作戰意志，還有戰場的抗壓性」。

另外，配合1年期義務役的實施，顧立雄說，目前以1年期義務役為主編成的步兵營，因大學畢業役男要等到2027年才會大量入伍，目前入營者多為高中畢業、人數較少，因此今年步兵營將配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考」，共同驗證陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯戰能力。

更多三立新聞網報導

後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦

驚！後備軍人教召未到竟遭起訴 法官逆轉判無罪揭「這盲點」

北捷恐攻釀4死 國防部指張文教召未到被送辦：煙霧彈非國軍制式裝備

退伍失蹤、沒去教召「失蹤16年」生死不明！後備軍人家屬悲認：他死了

