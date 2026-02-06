教召舊制沒了！「5至7天」模式走入歷史 今年起全改14天

我國兵役制度迎來重大變革，過去役男受召時可能有「5至7天」或「14天」，未來將不再有因為運氣而有差別待遇。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）





我國兵役制度迎來重大變革，過去役男受召時可能有「5至7天」或「14天」，未來將不再有因為運氣而有差別待遇。國防部長顧立雄近日證實，為了強化後備戰力，今年起後備軍人教召已全面改採14天制，「5至7天」的舊模式正式退場。

全面落實14天教召 貫徹「原兵歸原位」

顧立雄日前在媒體餐敘時明確表示，今年開始全面實施14天教召，未來的教召將不會再有「5至7天」的選項。這項政策的核心目的，在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員。

針對為何需全面延長天數並強調「原兵歸原位」，顧立雄說明，這是為了讓後備軍人的專長能與部隊需求達成「相容」，讓退伍官兵能回到原本服役或專長相符的單位。

透過完整的14天訓練，能有效驗證部隊在戰時快速恢復戰力的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的強力支撐。

點閱召集未列常態 勤務召集改為2天

除了教召天數變革，其他召集形式也有所調整。顧立雄指出，「點閱召集」已未列入年度主要的常態性施訓項目中。而在「勤務召集」部分，今年起新制調整為軍事單位勤務隊需召訓2天，且通常需在軍中過夜；僅有部分行政機關勤務隊維持1天的召訓模式。

常備部隊測考翻倍 5天4夜延長至10天9夜

不只後備動員，常備部隊的訓練強度也大幅提升。陸軍各常備部隊今年起將全面執行新式兵科基地訓練，並汲取美軍訓測經驗與模式，區分為前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。

顧立雄強調，過去原本為期5天4夜的戰術測驗，將依照作戰計劃進程調整，延長至「10天9夜」，並採24小時不間斷的對抗方式進行。他表示：「這個方式除了驗證地面部隊的協同作戰能力外，也可以磨練官兵的作戰意志，還有戰場的抗壓性。」

1年期義務役步兵營 將投入三軍聯合作戰測考

另外，配合1年期義務役的實施，顧立雄提到，由於大學畢業役男需至2027年才會大量入伍，目前以1年期義務役為主編成的步兵營，成員多為高中畢業、人數較少。

因此，今年步兵營將配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考」，共同驗證陣地防禦、通聯指管以及火力支援協調等聯戰能力，以確保新制義務役能有效融入國軍防衛體系。

