教召舊制確定掰了！國防部拍板全面改14天 新制模式、訓練內容曝光

中國軍事野心日益增加，為提升我國防衛韌性，2005年1月1日以後出生之男子，役期全面恢復為1年。國防部長顧立雄近日更證實，教召「5至7天」舊制將走入歷史，未來不僅將實施14天教召，並將落實「編實動員」，進而實施後備擴編動員，使退伍官兵達成「原兵歸原位」。

顧立雄近日與媒體餐敘，他表示，原先5至7天舊制教召與14天新制並行，從今（2026）年起將全面調整，一律改採14天模式。他進一步說明，該政策將優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員，同時以「原兵歸原位」的原則驗證戰力恢復能力。

至於延長教召並強調「原兵歸原位」之目的，顧立雄說，是為了讓後備軍人的專長與部隊需求「相容」，如此一來，退伍官兵就能回到與其專長、當初服役相符的單位；並且透過14天完整訓練，更能驗證戰時有「快速恢復戰力」的效能，確保後備部隊成為常備部隊最堅強的後盾。

據悉，年度主要的常態性施訓項目，「點閱召集」已不在列；至於「勤務召集」新制，則從今年起調整，軍事單位勤務隊為2天、需要過夜，僅部分行政機關勤務隊維持1天。

除上述制度改革，基地訓練戰術測驗也從原先的5天4夜，增加為10天9夜，將採取「連續24小時」不間斷對抗，不僅能驗證地面部隊的協同作戰能力，同時能磨練官兵的作戰意志、戰場抗壓性。

而2005年之後出生的役男，役期恢復為1年，顧立雄提到，若考量到大學畢業時間，大約2027年才會大量入伍。因此，今年步兵營將配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考」，著重陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等能力。

