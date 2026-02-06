教召舊制走入歷史 國防部拍板全面實施14天制、4大改革一次看

國防部教召制度今年起迎來重大變革。國防部長顧立雄證實，為強化後備動員與戰力恢復效能，教召將全面改為14天制，正式取消過往5至7天的模式。此次改革以「原兵歸原位」為核心，期盼讓退伍官兵回到原本服役或專長相符的單位，縮短戰力整合時間，提升整體防衛能量。

教召統一改為14天制 原兵歸原位強化動員

顧立雄指出，過去曾併行實施14天新式教召與5至7天舊制，但今年起將全面統一改為14天制。新制的重點在於優先對常備部隊實施編實動員，並落實「原兵歸原位」政策，讓後備軍人的專長與部隊需求相互銜接。透過完整14天的訓練，不僅可以檢視動員流程，也能實際驗證部隊快速恢復戰力的能力。

「點召」不再列為常態 勤務召集新制改為2天1夜

除教召天數延長外，召集類型也同步調整。顧立雄指出，過往俗稱「點召」的點閱召集，不再列入年度常態性施訓項目中，取而代之的是「勤務召集」新制，軍事單位勤務隊調整為2天1夜，通常需在軍中過夜，僅部分行政機關勤務隊仍維持1天召訓。

義務役銜接聯兵訓練 步兵營參與實彈測考

為了配合1年期義務役制度上路，顧立雄也指出，今年步兵營將配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考。」儘管目前入營人數較少，訓練重點聚焦在共同驗證陣地防禦、通聯指管與火力支援協調等項目，藉此提升聯合軍兵種作戰與整體打擊能力。

現役演訓同步升級 戰術測驗延長至10天9夜

在後備教召改革的同時，現役部隊演訓強度也全面提升。陸軍各部隊今年起推動「新式兵科基地訓練」，汲取美軍訓測經驗與模式，訓練流程區分為前置訓練、戰術演練及戰力鑑測3大階段，強調實戰化與整體作戰流程的連貫性。

顧立雄也強調，原本5天4夜的戰術測驗，將依照作戰計劃進程調整，延長至10天9夜、以24小時不間斷的對抗方式進行，稱「這個方式除了驗證地面部隊的協同作戰能力外，也可以磨練官兵的作戰意志，還有戰場的抗壓性」。