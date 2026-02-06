教召舊制「5-7天」取消！ 顧立雄證實：今年起全面實施14天

台北市 / 武廷融 綜合報導

國防部長顧立雄證實，為強化後備動員效能，今年開始「全面實施14天教育召集」，以後將沒有5至7天教召，以落實常備部隊的「編實動員」，進而實施後備擴編動員，並以「原兵歸原位」的原則驗證戰力恢復能力。

顧立雄近日與媒體餐敘時，提到國軍2022年起教召採新制14天與5、7天舊制併行，但從今年開始全面實施14天教制。這項政策的核心目的，在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員，並以「原兵歸原位」的原則驗證戰力恢復能力。

顧立雄指出，「原兵歸原位」能讓後備軍人的專長與部隊需求達成「相容」，讓退伍官兵回到原本服役或專長相符的單位。而透過14天的完整訓練，可以快速驗證部隊在戰時「快速恢復戰力」的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的有力支撐。

另外，顧立雄也表示，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，將訓練流程區分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等三個階段。且以往的基地訓練戰術測驗多為天4夜，現在將調整結合作戰進程，依作戰計畫實施「10天9夜」、且是「連續24小時」的對抗演練，以磨練官兵的作戰意志，還有戰場的抗壓性。

