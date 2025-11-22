教召講師竟幫喊冤「黃子佼很無辜」！全場怒了…向國防部檢舉進度曝

生活中心／朱祖儀報導

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8個月，全案仍在上訴中。但近來有網友指出，教召的講課老師竟然幫黃子佼喊冤，認為對方很無辜，還說「誰手機裡沒有肉片？」文章曝光頓時引發眾怒，還有人氣得寫信到國防部民意信箱檢舉。

一名網友在Threads發文表示，教召期間遇到一名授課老師，竟在課堂上說「黃子佼很無辜」，還要大家捫心自問，「在座的各位誰手機裡沒有肉片？」讓他聽得滿頭問號，不禁懷疑對方是不是「很想紅？」

文章吸引33萬人關注，網友紛紛痛批，「這種人為啥可以當講師？」、「這是支持兒少性剝削與兒少性犯罪的發言欸」、「該查查這位老師的手機了吧」、「那不是正常的性影像，是犯罪！」、「黃子佼手上的是性侵影片」、「要搞清楚耶，那些影片都是違法拍攝耶。」

也有網友看不下去，直接寫信到國防部民意信箱檢舉該名講師，還PO出檢舉內容，直言「黃子佼不是單純欣賞『所有演員皆在知情同意下的成人影片』，而是兒少性剝削的犯罪證據。」目前該信件處理情形為「已啟動處理中。」

黃子佼在2023年6月遭指控曾性騷擾、性侵被害者，檢方搜索其住處，意外發現他持有多部私密影片，進一步調查發現他是非法偷拍網站「創意私房」會員，且違法持有高達2259部未成年性影像，一審遭判刑8個月，案件上訴二審。

黃子佼10月21日前往高等法院開庭時，不僅當場流淚，表示已和30名被害者達成和解，還強調自己不懂法律，並承認已經和孟耿如離婚，因要負擔扶養費，請求法官輕判。目前全案辯論終結，結果將於本月25日宣判。

