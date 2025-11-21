教召講師竟挺黃子佼！喊冤「他很無辜」：捫心自問誰手機裡沒有肉片？

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；有一名網友昨（20）日在社群分享，教召的授課講師突然提及黃子佼事件時，不僅幫黃子佼喊冤，還直言「各位誰手機裡沒有肉片？」，行徑讓他傻言直呼：「很想紅？」。

藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中。（圖／翻攝畫面）

一名男網友在Threads發文，分享在教召期間遇到一名授課老師，不料對方在提及黃子佼事件時，竟幫其喊冤「黃子佼很無辜」，更大膽發言「大家捫心自問，在座的各位誰手機裡沒有肉片？」言論令台下一片錯愕，也讓男網友質疑，該名授課老師是否刻意博眼球，直呼「很想紅？」。

貼文曝光後，至今已有33萬瀏覽次數，不少網友紛紛留言怒喊，「這種人為啥可以當講師？」「這是支持兒少性剝削與兒少性犯罪的發言欸」、「誰會有未成年的片」、「創意私房的受害者最小才3歲，這真的讓人感到不可思議且反胃」、「黃子佼那些都是性侵影片」；更有網友直接向國防部民意信箱檢舉，目前處理情形已是「處理中。」。

回顧案情，黃子佼先前被控於2014年起註冊非法偷拍網站「創意私房」會員，並將兒童性影像在網站上兜售，被害者為未成年人，共35人，其年齡介於10歲至17歲之間，且期間直至2023年2月間仍有下載，觸犯了兒少性剝削防制條例無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。

一審時，黃子佼在審理程序中改口否認犯行，沒有和被害人達成和解，遭台北地方法院依《兒少年性剝削防制條例》處以8個月、併科罰金10萬元，期間發覺竟還有12名被害人，於是北檢追加起訴，被害者人數上調為47人。



而在高等法院開庭期間，黃子佼與30位被害人和解，在二審法庭上，他表示自己不懂法律「但懂被害人的痛」，並提及自己已與妻子離婚，還需要支付孩子的撫養費，懇求法官輕判。該案將於11月25日上午10點進行宣判。



