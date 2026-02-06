教召重大變革！顧立雄：今年起全面實施14天

國防部長顧立雄宣布後備戰力與陸軍訓練雙重變革，今年起全面實施14天教育召集，不再有5至7天的舊制教召。同時陸軍各部隊開始執行「新式兵科基地訓練」，戰術測驗從以往的5天4夜延長至10天9夜，且採24小時連續對抗演練，目的在強化後備動員效能與驗證部隊快速恢復戰力。

國防部長顧立雄證實今年開始全面實施14天教育召集（圖／軍聞社）

顧立雄指出過去試行的14天新式教召與5至7天舊式教召並行模式將進行調整，今年起全面改採14天制。這項政策核心目的在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員，貫徹「原兵歸原位」政策。透過長達14天的完整訓練，可以快速驗證部隊在戰時「快速恢復戰力」的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的有力支撐。

據了解，過往被稱為「點召」的點閱召集已未列入年度主要的常態性施訓項目，目前剩下的「勤務召集」今年起新制為軍事單位勤務隊調整為2天，通常需要在軍中過夜，只有部分行政機關勤務隊維持1天的召訓。

顧立雄表示陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，主要汲取美軍訓測經驗與模式，將訓練流程區分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等三個階段。以往的基地訓練戰術測驗多為5天4夜，現在調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜且是連續24小時的對抗演練。

國防部長顧立雄證實今年開始全面實施14天教育召集（攝自中天新聞）

顧立雄強調，這種高強度的訓練方式除了驗證地面部隊的協同作戰能力外，更能磨練官兵的作戰意志與戰場抗壓性。配合一年期義務役的實施，目前以1年期義務役為主編成的步兵營，因大學畢業役男要等到2027年才會大量入伍，目前入營者多為高中畢業、人數較少。

顧立雄證實，今年步兵營將透過兵科基地訓練，配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考」，重點放在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，以強化聯合拘束打擊能力。

