教召集滿4次又中！他崩潰「被召6次」怒噴國防部

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一名網友發文抱怨，過去每次收到7天教召通知，都有乖乖報到，怎料退伍快滿12年仍收到教召通知，讓他氣炸直呼：「如果以舊制計算我等於召6次」、「到底要教召幾次」。

一名網友發文抱怨，過去每次收到7天教召通知，都有乖乖報到，怎料退伍快滿12年仍收到教召通知。（示意圖／中天新聞）

網友在Threads發文抱怨，退伍即將屆滿12年，他過去已被教召4次，沒想到今年又收到教召通知，因此他致電1985申訴，卻收到「因應缺員需求取消12年4次上限」。

原PO表示「如果以舊制計算我等於召6次」，他也忍不住狂罵「整天喊抗中保台的有幾個當過兵教召過？」、「我的工作又屬於業務工作沒做沒錢，難道國家要養我？到底要玩幾次？」

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該篇貼文曝光後，引來大批網友們紛紛留言「我陸軍 已經玩2次14天了，第二次還一堆同一批的，很火大」、「你乖，我今天也收到教召單，我今年滿36足歲還教召」、「笑死 你乾脆簽志願役算了」、「我已經準備要被教召第三次了…」。

根據《中時新聞網》報導，一名軍方資深人員表示，依《兵役法》第27條規定，後備軍人教召以退伍8年內、4次為限，僅民國110年時針對教召次數未滿之軍、士官放寬至退伍12年，士兵仍維持8年，相關規定並無修改。

後備指揮部則指出，不太清楚個案的具體情況是如何，只能請民眾確認是否每次教召都有報到，若曾辦理免召，當次教召就不會列入計算，或者可能是其他狀況，如果民眾有疑慮可以聯絡相關單位進行確認。

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