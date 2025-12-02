教召10月起納操作無人機 總統： 自由民主為立國根本、無關意識形態之爭

國軍教召訓練再升級，自今年10月起將「無人機操作」納入課程內容，使教召訓練更趨近現代戰爭需求。總統於2日親自視察教召成果，並表示已有赴美受訓的教官回台，傳授寶貴的戰術思維與知識。此外，教召期間的待遇也有所提升，按軍階計算的按日支金額放大1.5倍，從14700元至18900元不等。總統強調，國家安全沒有妥協空間，捍衛主權與自由民主是立國根本，無關意識形態之爭。

總統賴清德12月2日視察後備教召操作無人機。（圖／TVBS）

國軍為強化教召訓練實戰性，10月起新增2小時「無人機操作」課程。全動署已採購首批850架Hummer2微型無人機，目前已完成接收450架。這款多旋翼偵察機具高便攜性，支援ATAK與指管輔助整合能力，並搭載AI影像追蹤等功能，展現即時情報回傳與近程偵察能力。即使參訓人員對無人機操作不熟悉，教召中也提供初級版訓練器，讓學員按照地面指示學習飛行。教召訓練內容更加多元化，包括模擬設置阻絕工事、應對空襲警報、敵軍來襲時的就地掩護，以及投擲手榴彈和開槍反擊等實戰演練。學員還學習使用最新的艾斯克防禦工事，使訓練更貼近實戰環境。

總統在視察時表示，這次教召將關鍵的戰術思維引進並落實，例如教官團隊中加入了曾赴美接受訓練的人員，他們帶回寶貴的戰術思維和知識。總統強調，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

Hummer2微型無人機（圖／TVBS）

值得注意的是，民眾可於12月1日起上網查詢明年是否須參加教召。同時，雇主在員工受訓期間須給予「公假」和全薪。當日，有記者詢問總統關於日本學者憂心即使台灣發生事態，川普不太可能派援軍的看法，總統雖認真聆聽但未作回應，或許也暗示國防最穩妥之道仍是強化自身實力。

