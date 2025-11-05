教召3男闖國小校長室偷糖 新北檢加重竊盜罪嫌起訴

（中央社記者曹亞沿新北5日電）3名男子今年參加漢光演習教召期間，隨部隊進駐新北某國小時，擅自開窗闖入校長室，並涉嫌偷取桌上一把餅乾糖果，遭新北地檢署依加重竊盜罪起訴。

根據起訴書，許男、邱男、江男3人今年7月參加漢光演習教召，在演習期間隨部隊進駐新北林口區某國小。7月11日晚間6時許，許男見3樓校長室窗戶未上鎖，將手伸入窗戶開啟校長室門鎖，與邱男、江男一起闖入室內。

3人進入校長室後開始翻找物品，觸發室內監視器感應啟動，3人見狀匆匆離開現場，邱男、江男離開前還順手抓了一把桌上的糖果餅乾。校長查看手機App發現校長室被入侵，馬上通報相關單位，3人遭新北憲兵隊移送偵辦。

檢方11月3日發布偵結公告，3人涉犯刑法第321條加重竊盜，及刑法306條侵入他人建築物等罪，3人以1行為觸犯數罪，為想像競合犯，建請法院從重以加重竊盜罪嫌論處。（編輯：李亨山）1141105