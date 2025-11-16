教唆友人龍山寺外買個資！ 主嫌只為電玩店5000元點數

北市萬華區龍山寺前傳出，民眾提供雙證件就可獲得1000元現金。（圖／民眾提供）

北市龍山寺附近於本（11）月初，發生黃姓男子等人公然擺攤，聲稱「宮廟發紅包」，以1000元利誘民眾提供雙證件影印。警方獲報後深入追查，發現幕後涉案主嫌是宜蘭一名李姓男子，目的竟是為了加入會員即贈送5000元等值點數，教唆黃男收購個資，企圖以此註冊會員套利，全案經警方偵辦後，已將李、黃等涉案人依違反個資法移送法辦。

11月3日有網友在社群發文，指稱龍山寺有人買賣個資，引發收個資當詐團人頭爭議。警方接獲3名被害人提告後展開調查，起初到案的黃姓男子辯稱是宮廟發放1000元紅包，為避免重複領取才需影印證件。黃男對於「宮廟」的具體細節交代不清，言詞閃爍，讓警方懷疑案情並不單純。

警方抽絲剝繭，透過通聯紀錄與行蹤分析，戳破黃男謊言，查出幕後主嫌是住在宜蘭的李姓男子。警方調查，李男先前發現宜蘭某電玩店為招攬顧客，祭出加入會員就送5000分，等同5000元的優惠。李男利令智昏，便找上服役時認識的黃姓男子，要黃男幫忙收購個資，打算拿去申辦會員來大賺價差。

黃男異想天開，鎖定龍山寺附近有許多街友，認為收購個資的難度較低。他於是找來4名同夥在一家便利商店外設攤，以利影印雙證件。黃男等人設攤不久，就因行跡可疑被民眾發現報警，警方到場迅速將其驅散。因時間倉促，他們只收購到11人的個資，花費1萬1000元。

男最終只拿到8人個資，因為黃男稱其中3人年紀太大，不像電玩店的「客群」。黃男除了收購成本，還另外算上同夥工資、便當費與雜費，最終向李男請款2萬多元。警方於7日前往宜蘭拘提、搜索李男，證實他收購個資的動機與黃男所說相符。儘管李男並沒有交代是否已拿個資去電玩店申辦會員，警方訊後最終仍將他與黃男等人依違反個資法送辦。

