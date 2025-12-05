教唆小弟幫美而快董座教訓運將 天道盟盟主鐵霸80萬元交保

天道盟盟主曾盈富涉嫌幫美而快董座廖承豪叫唆小弟毆打運將，80萬元交保。呂志明攝



上櫃公司美而快集團(5321)董座廖承豪，搭UBER時與運將起爭執，竟與助理聯手毆打對方，雙方鬧進警局後，廖承豪竟嚥不下這口氣，找上好友、天道盟盟主鐵霸曾盈富，曾則找小弟埋伏在醫院外毆打運將，檢警今(12/5)日下午傳喚曾盈富到案，經檢察官李明哲複訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及教唆傷害等罪，諭知80萬元交保。

檢警今(12/5)日以證人身分通知天道盟盟主「鐵霸」的弟弟曾盈進到案說明。呂志明攝

檢警在今日同時也以證人身分傳喚曾盈富的弟弟、太保曾盈進到案，訊後請回。另外也以被告身分，再次傳喚當天在現場督軍的天道盟要角陳偉仁到案釐清案情，訊後也一併請回。

在現場督軍的天道盟成員陳偉仁。呂志明攝

今年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘UBER，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓運將載他們前往另一個地點，由於林姓運將已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林姓運將揍了一頓，雙方因此鬧上警局。

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝

廖承豪疑不滿為了此事進入警局，竟然找上好友，天道盟盟曾盈富，幫他出口怨氣，曾盈富聽到兄弟受到委曲，立即指派小弟往仁愛醫院外埋伏，等到林姓運將驗傷完離開醫院時，一群人一擁而上出手教訓，林姓運將被打得連滾帶爬的逃離現場。

鐵霸曾盈富教唆小弟教訓，林姓運將被打得連滾帶爬逃離現場。讀者提供

12月1日，警方將廖承豪傳喚到案，並在晚間移送台北地檢署，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保。

