教唱天后楊惠絜席開80桌 為病逝癌母獻唱惹淚崩

楊惠絜20日晚上在彰化舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」。（音圓唱片提供）

美魔女教唱天后楊惠絜在音樂領域上，春風化雨20年，20日晚上在彰化舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」，現場席開80桌，吸引不少粉絲同歡。而19日也是楊惠絜51歲生日，她更帶領專業歌手學生，一同為公益獻唱，用愛傳唱。

楊惠絜說演唱會是她教唱生涯20年第一場大型演唱會，唱好唱滿3個半小時，恰逢前一天12月19日正好也是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親。

廣告 廣告

演唱會一開場，楊惠絜便以氣勢磅礴的〈瀟灑走一回〉震撼全場，舞群已登台，卻只聞其聲、不見其人，原來她人在後台拿起麥克風「大港開唱」，聲音率先席捲全場，唱了一段後才徐徐現身舞台，瞬間引爆尖叫聲浪，讓全場期待值直接拉滿。她特別規劃獻給父母的歌曲單元，紀念12年前因肺腺癌離世的母親，將對家人的思念化為最深情的歌聲。

舞台上更充滿動人的家庭時刻。楊惠絜特別邀請妹妹上台，合唱鄧麗君經典〈我只在乎你〉，妹妹台風穩健、氣場十足，展現大將之風，也讓觀眾感受到濃濃姊妹情；隨後她再邀請爸爸登台，高唱爸爸最喜愛的洪榮宏〈挽仙桃〉，楊惠絜貼心配合爸爸的 key 一同演唱，父女同台的畫面溫馨動人，被讚「最孝順的一段演出」。

當晚楊惠絜全家總動員到場支持，包括老公、兩位高材生兒子、父親、妹妹，以及雙方親人全數到齊，台上台下交織成最強後援團，也讓這場生日演唱會更添圓滿意義。

更多中時新聞網報導

孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆

外送專法衝擊 平台擬調整營運

趙小僑願破尺度拍片 劉子銓尬喊不想看