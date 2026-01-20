教團不滿校事會議將抗議 教育部表態：不會廢除

針對教師團體呼籲廢除校事會議制度，教育部回應，目前沒有廢紙的規劃，後續將每半年檢視制度實務影響，作為精進配套與修法參考。（本報資料照）

教育部日前公布新版校事會議規定，引發教師團體不滿，25日將赴教育部前抗議。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今要求教育部，全面檢討制度，並與教師團體持續實質溝通且提新修正版本，補償被惡意檢舉、停聘數月復聘的教師。教育部回應，目前無廢除校事會議制度規劃，後續以半年為期進行檢視，持續追蹤制度實務影響，作為精進配套與修法參考，而非預設制度存廢方向。

教育部今天傍晚發布新聞稿說明指出，校園成員不僅包括教師，也包括學生、家長及學校行政人員，任何制度設計的核心目標，都是在保障學生權益的前提，尊重教師專業，營造一個安全、穩定且友善的學習環境。教育部強調，教育部是學生的教育部，是教師的教育部，也是家長的教育部，更是全民的教育部，教育政策的推動，必須在不同角色與期待之間取得平衡。

針對教育部長鄭英耀日前在立法院答詢時表示，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，也提到終極目標是廢除校事會議、回到教評會，而改革很難一步到位。教育部表示，從未、也不會質疑第一線教師的教學專業與教育投入。教育部長過去在各種場合一再強調，台灣能有相對穩定且具高品質的教育，關鍵在於第一線教師長期、專業且持續的付出，也是教育部推動各項政策與制度調整時，始終放在心中的核心價值。

教育部表示，校事會議制度是在兒少權益保護與校園安全需求的背景下推動，初衷在於補強既有機制，回應重大與高度爭議案件的處理需求，避免案件無處可去，反而造成更大的校園衝突與不信任。教育部也重視，校事會議在實務運作上，確實對部分教師與學校行政造成壓力，尤其在案件類型、程序適用與外部委員參與等面向，仍有進一步釐清與調整之處，這也是當前制度檢討與調整過程中，必須正視的重要課題。

教育部進一步說明，校事會議制度是為健全不適任教師處理機制所設計，制度實施以來，外界確實反映部分案件未能有效分流，導致輕微爭議亦進入正式程序，增加教師心理壓力及學校行政負擔，對制度運作方式亦存在不同意見。因此，教育部近年持續透過修法、公聽會及多元溝通管道，廣泛蒐集教師團體、民間團體及地方政府的實務意見，作為制度調整與精進的重要依據。相關檢討重點在於調整案件分流、釐清適用程序及防止不當利用檢舉機制。

教育部強調，目前並無廢除校事會議制度的規劃。後續以半年為期進行檢視，係為持續追蹤制度實務影響，作為精進配套與修法參考，而非預設制度存廢方向。教育部將在確保學生權益與教師工作權衡平保障的前提下，審慎推動制度調整。

至於校事會議與教評會的制度定位，教育部一貫的立場是，制度的長遠方向，仍須建立在校園信任逐步修復、申訴機制成熟運作的基礎之上，並非短期內即可簡化為單一制度選項。相關討論必須回到制度是否真正有助於支持教學、穩定校園。

