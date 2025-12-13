教團到台大抗議紀念品店違反勞權 校方4點回應：影響校園安寧

台大於今（13）日召開臨時校務會議，舉行校長陳文章續任投票，高教工會與學生社團代表則到台大抗議，呼籲台大面對「新月台」的職場不法侵害案件。（圖／高教工會）

台大於今（13）日召開臨時校務會議，舉行校長陳文章續任投票，高教工會與學生社團代表則到台大抗議，呼籲台大面對「新月台」的職場不法侵害案件。校方回應，高教工會刻意忽視台大日前已經對外的公開說明及承諾，仍執意在滋擾校園，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。

高教工會和台大勞工社等多個社團代表自12月5日開始接連展開抗議行動，指控台大紀念品辦公室「新月台」近來出現違法解僱與職場霸凌情況，而工會與學生代表一早便到台大拉起布條與標語，呼籲校方面對這起勞資爭議。

廣告 廣告

台大勞工社長陳昶安說，團隊成員近日在校內擺攤、發傳單，致力將「新月台」發生的事情讓更多師生知道，目前也已收集到約500份連署。

對此，台大提出4點回應：

一、台大並無大量解僱員工，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中。1人自願離職（工作到12月4日）。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

二、 有關「紀念品辦公室暨新月台 Café」的未來營運方向，台大已知會新月台員工，將先依原來的經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。台大校方已由人事室將相關勞資協商通知知會「紀念品辦公室暨新月台 Café」同仁，並約時間相談。台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

三、 關於涉入本案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台灣大學工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人

四、 高教工會刻意忽視台大日前已經對外的公開說明及承諾，今日仍執意在校園內再次進行滋擾行為，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。

更多中時新聞網報導

許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

MLB》暖男大谷捐鉅款 助隊友母抗癌