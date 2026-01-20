教團周日上街抗議修法 教長竟嗆「應回學校把小孩子教好」點怒火

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

不滿教育部修改教師解聘及考核制度等相關法規，全國教師工會總聯合會（全教總）將於周日（25日）動員全台教師上街抗議。對此，教育部長鄭英耀被問及是否會接下陳情書時，冷回「我覺得他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，更引發許多教界人士反彈，兩方矛盾因此升溫。

教育部於本月12日提出《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》和《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》修正版本，企圖解決長期飽受批評的校園濫訴問題。此舉引發教團不滿，全教總批評，此次修法在《考核辦法》增訂之規定，仍保留直接派員外聘調查程序，等同暗示學校繼續以外聘核心進行一般懲處案之調查。這種將「管教行為」法律化、法庭化的做法，讓原本應投入教學的資源被大量揮霍於調查程序，徹底扭曲了教育「導正」的初衷。

全教總痛批，教育部不僅未能透過修法導正校園內「小案大辦」與「濫訴」的歪風，反而帶頭摧毀親師生信任基石，讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗。此次修法罔顧基層教師聲音，讓本就很混亂的校事會議更加雜亂，完全是「疊床架屋」不如直接廢除校事會議制度。

國民黨立委柯志恩日前質詢時就表示，此次修正案新增的「受理審議小組」與校事會議名單大同小異，但校長在受理審議小組能決定專家人選卻不能投票，案件進入校事會議卻又能投票，如此矛盾設計，令人看得一頭霧水。

國民黨立委萬美玲也指出，原本以為12日提出的修正版本能一次解決很多問題，結果反而是製造更多問題，還讓教團氣到要上街抗議，她尋問鄭英耀是否願意釋出善意接下教團陳情書，鄭英耀卻表示改革不可能一次到位，教育部接受各方意見花了1年做出此次修正，目標仍是廢除校事會議、回歸教評會。他並提到教師應「把小孩子教得更好」，若無法理解政策好處，一直強調濫訴、小案大辦，他無法接受。

全教總理事長侯俊良則表示，教育部長的回應顯示其對基層教師處境毫無了解，現今校事會議制度讓許多教師在教學上綁手綁腳，結果此次修法不但沒有解決濫訴問題，還在質詢中要老師們「教好小孩子」，讓人非常失望。

