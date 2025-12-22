教團憂托育監管雲侵害幼兒隱私 籲衛福部撤回

（中央社記者許秩維台北22日電）全教總今天表示，防制兒虐的核心在於「預防」，而非事後監控，強制托育機構上傳監視影像將侵害幼兒隱私權，要求衛福部撤回「監管雲」計畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控。

立法院社福及衛環委員會日前審查「兒童托育服務法」草案，對於托育機構應裝設監視錄影設備並上傳的「監管雲」條文，朝野有共識納入監管雲；針對衛福部與立法院要在托育專法內推動「監管雲」政策，全國教師工會總聯合會表達強烈譴責。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，嬰幼兒是獨立的權利主體，並非國家的財產或被監管的物件，強制將嬰幼兒的每日生活影像上傳至中央伺服器，意味著嬰幼兒最私密的生理需求處理、情緒宣洩、更衣沐浴等畫面，將被政府無差別地永久建檔，此舉踐踏「兒童權利公約」對兒童隱私的保障，更對幼兒人格發展構成潛在威脅。

全教總提到，在民主法治國家，任何對人民權利的限制都必須符合比例原則，目前托嬰中心已依法裝設監視器並在地保存影像，衛福部在毫無正當理由下，強制要求「全面上傳」甚至要「抽查」影像畫面，是採取「有罪推定」的立場，將所有托育人員視為潛在的虐童嫌疑犯，損害托育人員的職業尊嚴與人格權。

如果要防制兒虐，全教總認為，核心在於「預防」，而非「事後監控」，當前托育品質不穩定的主因，在於師生比過高與勞動條件惡劣，政府捨本逐末，將鉅額公帑投入監控設備，卻吝於投資在第一線人力資源上，這種「重硬體、輕軟體」、「重監管、輕輔導」的政策是本末倒置。

全教總也提醒，私密影像一旦被外流，對嬰幼兒與家庭造成的數位烙印就是永久毀滅，堅決反對這項將嬰幼兒推向險境的錯誤政策，要求衛福部立即撤回「監管雲」計畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控，並呼籲政府回歸正途，將資源挹注於降低師生比、改善勞動環境、建立完善的輔導機制，才是保障托育安全的唯一正解。（編輯：張銘坤）1141222