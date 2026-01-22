教團批校事會議新制疊床架屋 全教總號召1／25上街抗議

教育部近日公布新版校事會議規定，並強調目前並無廢除該制度的規畫，引發基層教師強烈不滿。全國教師工會總聯合會今（22）日偕同多個教師工會召開行前記者會，痛批教育部執意推動這套惡法，將陷教師於不義。（杜宜諳攝）

教育部近日公布新版校事會議規定，並強調目前並無廢除該制度的規畫，引發基層教師強烈不滿。全國教師工會總聯合會今（22）日偕同多個教師工會召開行前記者會，痛批教育部執意推動這套「疊床架屋、亂上加亂」的惡法，讓教室隨時可能淪為法律與行政調查介入的場域，迫使教師陷入防禦性教學的困境。為確保受教環境安定，號召教師夥伴於25日一同走上街頭，表達訴求。

教育部12日公布修正高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣相關辦法，修正重點包括刪除匿名檢舉、調整案件分流機制，並新增由校長外聘4人組成的受理審議小組，引發基層教師反彈，質疑新制將造成「小案大辦」。

全教總偕同多個教師工會於今日一同召開記者會，呼籲政府再修法。宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡等人宣布退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」，以撤回人力支援，向主管機關表達抗議。她指出，教育專業應用於修復校園關係、輔導需要協助的師生，不該淪為無止境的「類司法辦案」。且部分校事會議調查已偏離釐清事實本質，甚至對學生提出具誘導與假設性的問題，利用孩子的不設防製造證據。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成表示，不少案件情節輕微，卻仍以大案方式調查處理，嚴重傷害老師的尊嚴；學校原本有能力處理小案，修法後新增觀課、1＋3人會議分案等機制反而「疊床架屋」，呼籲教育部懸崖勒馬，教師也可集體退出人才庫，捍衛尊嚴。

全教總理事長侯俊良指出，這次校事會議修法雖宣稱「匿名不受理」，實際上卻僅落實一半。現行大小案分流機制，須由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師與家長代表共4人開會認定，宛如「疊床架屋」，不僅無法有效排除不合理投訴，反而製造更多認定上的灰色空間。

「教育的根基在於信任，而非監視。」侯俊良強調，要求教育部立即撤回惡法，並全面檢討現行機制，還給學校安靜的教學環境。他也籲請教師夥伴們在1月25日一起站出來共同發聲，終止校園亂象，「廢惡法、救教育！」

