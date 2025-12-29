教團批「放寬教師資格掏空師培」教育部：僅為外加管道

針對教團對於新政策的憂慮，教育部回應，本政策僅為原管道之外「加一」之新彈性措施，且仍有相關限制，並將持續滾動式檢討。（本報系資料照）

為解決校園招聘自然科教師不易情況，教育部11月公告放寬支援老師聘任限制，不過，也引起教團反彈，痛批此舉「動搖我國長期建立的教師專業發展與師資培育制度基礎」，對此教育部回應，本政策僅為原管道之外「加一」之新彈性措施，且仍有相關限制如，需具相關業界工作經驗、曾任大專校院講師級以上教學6年以上等，此外，整體政策也還會滾動檢討調整。

教育部回應，本次修法強調學經歷及教學知能並重，專技教師任教資格除應具學士學位以上相關系所畢業，還需具相關業界工作經驗或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作6年以上，並由學校完成校內公開甄選，再經教評會審查通過、本部審核程序後發給專技教師證書，而取得「專技教師證書」後，應於2年內修習教育專業課程8學分，未修畢則廢止其專技教師證書。

教育部補充說明，考量近年半導體、AI等業界吸引力強，現場教學端面臨自然、科技等STEM領域教師招聘不易，以致於高級中等學校代理三招後僅能聘任未具教師證，或非該領域專業之代理代課教師到校服務，爰以教育人員任用條例第20條第1項特殊科目之立法意旨，擴大專技教師任教科目範圍，以補充自然、科技等STEM領域教師。

因此，本項政策僅為原管道之外「加一」之新的彈性措施，學校仍得依需求自行選擇是否採用此管道聘用，且專技教師員額係以學校專任教師總員額八分之一為限。

教育部表示，「專技教師制度」係依高級中等教育法第29條及教育人員任用條例第20條第1項規定，自民國79年起實施，主要適用於高職特殊專業科目及技術科目，為學校專任職，其權利義務及成績考核等準用教師法規定。

教育部強調，本政策相關法規已於11月修正發布，各校專技教師最快得於115年2月起聘，但本政策係以試辦方式宣導執行，3年後檢討成效滾動修正，另將持續落實行政減量、建立教師諮商輔導支持體系及持續評估調整薪資待遇等，提升教師留任措施。

教育部補充，針對STEM人才培育，將以多元管道如，職前培育增量、學士後教育學分班、公費專班及專技教育彈性聘用等多元管道，持續充裕儲備教師。

