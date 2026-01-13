教團抗議校事會議 教育部: 教師冤案補助研議中

全教總到教育部前抗議陳情

(左起)國教署人事室主任曾瓊慧, 國教署署長彭富源, 國教署法制專委甘玫瑛

教育部昨天(12號)拍板中小學校事會議改革案，全國教師工會總聯合會與各地方教育工會代表今天（13日）到教育部前抗議，認為校事會議將耗損教師的教育熱忱，建議廢除校事會議。對此，教育部回應表示，校事會議上路實施後，就已經啟動檢討機制，確定了需加強預防性介入、案件分流與程序正義，因此提出這次修正草案，而非簡單保留或廢除。

國教署署長彭富源表示，校事會議上路實施後，就啟動檢討機制，去年（114年）6月完成調查、8月蒐集校長與地方政府意見，因此提出這次修正草案，而非簡單保留或廢除。

彭署長指出，關於進入校事會議調查的教師，在確認被冤枉獲得平反後，由於教師在調查過程中承受極大壓力，教育部部長鄭英耀對此也高度關注，已責成教育部人事處、法制處等相關單位研擬支持與補助機制，希望在釐清事實後，對教師於調查期間付出的時間與心力成本，給予合理的回應，但因涉及整體公教制度，相關配套仍在審慎研議中。

針對外界關注是否有不適任調查人員的退場機制，彭署長指出，現行《教師法》第15條已明定，調查人才庫人員若在調查、輔導或處理過程中違反客觀、公正、專業原則，或有偏頗、不當及其他違反專業倫理的不適任情形，即可予以移除，這次修法未改動此條文，並非忽略，而是原本條文已規範，後續將持續加強調查人才庫人員訓練與回流精進，確保調查品質。

對於教師團體建議小型、情節較輕的案件應回歸考核處理，彭署長表示，教育部認同分流原則，考核案件原則上仍以校內調查為主，關於「必要時得邀請外部人員」，是指極特殊情況的補充設計，像是校內人力不足或難以組成調查時才會啟動。

教師團體擔憂修法提及的「觀課」可能成為新型監督工具，彭署長說明，「觀課」並非新增制度，而是現行課綱中教師專業發展機制中既有作法，目的在透過常態化溝通與理解，及早避免摩擦升高為校事事件。