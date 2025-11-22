教團盼校事會議回歸縣市 教長：學校處理較適當

（中央社記者陳至中台北22日電）教育部昨天預告校事會議相關修法，有教育團體建議回歸縣市處理。教育部長鄭英耀今天說，因涉及教學專業，留在校園比較適當。他並說，希望透過匿名不受理，避免無的放矢的檢舉。

教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題，避免教師頻繁遭到檢舉，鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部於本月21日正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（以下簡稱解聘辦法）及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文。

廣告 廣告

草案明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

鄭英耀今天出席在台灣師範大學舉辦的教育學術團體聯合年會，會前接受媒體聯訪重申，修法重點之一是設置「過濾」機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」，不具名、無事證的投訴，將明定不處理。

鄭英耀表示，過去統計校事會議處理的案件中，有6、7成是不具名的投訴，造成校園內的紛紛擾擾、師生間的不信任，不利於友善校園或正常化的教學環境。

鄭英耀強調，修法後不受理匿名檢舉，就是希望回歸民主法制，教師如果有不當行為，還是可以依法投訴，「但不應躲在一個看不見的地方無的放矢，這對校園民主也是一種傷害。」

國教行動聯盟等團體近來建議，校事會議可改由縣市教育局處主導，這樣一來可以更有效率，且避免校長在過程中，承受來自各界的壓力。

鄭英耀表示，現行幼教不適任教師案件由縣市主導，是因幼兒園規模較小，且沒有像中小學一樣完善的教評會和考核機制。他認為涉及教學專業，中小學的案件，還是優先由學校人員在學校的環境裡處理，相對比較適當。

新北市教育局長張明文表示，現行制度的問題在於把大小案都一律送進校事會議處理。修法後不處理匿名檢舉，並明定學校初步查證把關的流程，應可減少案量，避免教育人員疲於奔命。（編輯：李亨山）1141122