教團籲提高課後輔導鐘點費 教育部：會同地方政府審慎評估

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費，30萬名教師待遇提升。但花蓮縣教師會和教師工會反映，教育部調高鐘點費後，反而讓「加班性質」的課後輔導鐘點費比代課鐘點費少，希望可通盤考量一併調高。教育部今(9日)晚回應說明，兩者性質不同，中央會與地方政府持續蒐集各方看法及相關團體意見，進一步審慎評估。

教育部說明，國小課後照顧是為了學童在放學後，提供一個安全、有支持的環境，包含生活照顧與陪伴、及完成回家作業，性質與學校上課時間之教學活動不同，該鐘點費之收費基準是按照「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」第20條規定辦理。

教育部表示，「課餘時間」教師鐘點費是基於使用者付費，其相關支用基準除考量教師權益外，亦須兼顧學校辦理成本及學生家長經濟負擔等，包括高中課業輔導及高中學分重補修等，均由學生自由報名參加，係屬「使用者付費(非補助經費)」之代收教育事務，各級教育主管行政機關依「收支平衡原則」各自訂定規範，在收費額度內核實支給。

