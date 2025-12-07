教團認為中山併高大意義不大 教育部給不了更多經費

中山大學校景圖。（本報資料照）

中山大學與高雄大學合校案已啟動，最快預計在2028年將完成兩校合併。對於近來傳出中山大學師生不滿合校的安排，教團直言，併校必有陣痛期，不過這兩所學校的合併意義不大，假如真的合校成功，教育部也不可能提供更多經費，且之後還要重做學校招牌、改校內文書系統以及調整人事作業等等，勢必還要騰出一大筆預算，根本是浪費錢。

受少子化衝擊，近年來常見大學整併，除了正在進行的中山大學與高雄大學合校案之外，近年成功的併校案例則包含2021年成立的陽明交通大學、新竹教育大學在2016年併入清華大學、2022年12月底通過的台灣科技大學整併華夏科技大學，還有2024年 11月底定案的清華大學整併中華大學。

在諸多大學合校案例中，有「公公併」，也有「公私併」。私校工會理事長吳忠春表示，「公公併」意義不大，最大問題在於兩校大多會有很多重疊的系所，像是中山大學與高雄大學合併案來說，兩校都有材料系，雙方都不想被併掉。

吳忠春也說，兩所位於高雄的公立大學，其中中山大學位於西子灣，高雄大學在楠梓區，距離遙遠，但校方極力推動整併，目的是為了讓學生數量變多，「併起來也是1＋1」，教育部不可能提供更多的經費，且合校之後的校內系統與學校招牌等等都還要花錢新重新打造，實在看不出併校有什麼優勢。

高教工會研究員陳柏謙認為，大學「公公併」的難度雖亞於「公私併」，但合校過程陣痛期，也是必然歷經的過程，畢竟涉及到的是兩所學校的教職員生的權益，因此最好還是能讓相關人等都充分表達意見，校方也要把背後考量說清楚。不過合校是大工程，必然是不可能盡如人意。

