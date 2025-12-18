教團首辦金驢獎鄭英耀獲獎 教師喊話部長體驗一日教師生活

全教總今天公布首屆金驢獎得主，由教育部長鄭英耀獲獎，基層教師希望鄭英耀體驗一日教師生活，理解教師第一線所面臨的困境。（全教總提供／林縉明台北傳真）

全國教師工會總聯合會今天公布2025年台灣十大教育新聞及金驢獎，校事會議、教師荒名列前兩名，顯示教育已成災難現場。首次舉辦的金爐獎由教育部長鄭英耀得獎，基層教師呼籲鄭英耀走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策。

全教總今天公布首屆金驢獎得主，由教育部長鄭英耀獲獎，基層教師希望鄭英耀體驗一日教師生活，理解教師第一線所面臨的困境。（全教總提供／林縉明台北傳真）

全教總公布年度教育新聞邁入第15年，回顧過去頭條有十二年國教、108課綱、新冠疫情和雙語政策等。1.今年十大教育新聞依序分別為校事會議應予廢止、教師荒、政策天馬行空、年金停降後政府責任待落實、學倫性平搞雙標、教師身心調適假缺配套、勞權翻新章、教育專業沉淪、解決導護淪口號、半班制未改善。

今年獲選年度十大新聞第一名的「校事會議濫訴」，對教師士氣打擊、從根本對親師關係的侵蝕、對教師專業自主權的壓制，以及最終對教育傷害，恐怕是前所未有。無論現在有多糟，若不即刻廢止，未來只有更糟。

全教總理事長侯俊良表示， 第二名的大缺師海嘯，與其說是今年開學季發生的現象，不如說是當前教育環境惡化的後果。除校事會議對教師產生壓力外， 教師各項待遇持續凍漲，工作負荷嚴重脫節，教師荒是必然可預測的結果。

侯俊良批評，面對諸多教育問題待處理，教育部竟然忙著推動天馬行空的政策，例如愛心球、第七節排活動課；校園手機使用管理原則則是雷聲大雨點小，至今仍未公告實施。

全教總今年首次舉辦「金驢獎」票選活動，由鄭英耀獲獎。在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請鄭英耀走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策。也有老師批評鄭英耀不知民間疾苦請下台。

