教士出奇招！任命Craig Stammen為新任總教練 展現非典型用人思維

聖地牙哥教士在今（7）日正式宣布，由41歲的Craig Stammen出任球隊新任總教練。圖／翻攝自X@Padres

聖地牙哥教士在今（7）日正式宣布，由41歲的Craig Stammen出任球隊新任總教練，並簽下3年合約。Stammen 2023年才在教士體系內退休，如今火速掌兵，成為外界口中的「黑馬」。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，Stammen原任球員發展部特別助理，協助培育大小聯盟選手。Stammen在球隊內深受尊重，也與總管AJ Preller保持密切合作關係。儘管從未有任何執教經驗，教士仍選擇把兵符交給這位熟悉球隊文化的前投手。

此舉也讓外界感到驚訝。大聯盟記者AJ Cassavell指出，教士先前候選名單僅傳出現任投手教練Ruben Niebla、名人堂球星Albert Pujols以及前捕手Nick Hundley三人，Stammen並未名列其中，卻意外成為最後人選。

Stammen在大聯盟共投13季，生涯防禦率3.66，自2017年起效力教士6年，是牛棚穩定力量。2023年因肩傷退役後，隨即被球團延攬進發展部門，與前捕手A.J. Ellis及前強打Allen Craig共事，協助年輕球員成長。

教士在休賽季尋求新任主帥，源於原總教練Mike Shildt在10月宣布退休，原因是長年壓力造成身心疲憊。球隊近兩季均拿下至少90勝，陣容戰力與市場潛力俱佳，使這份職位成為聯盟最受矚目的空缺之一。

然而，Stammen的上任也凸顯出教士的「非典型思維」。在現任29位大聯盟總教練中，幾乎全是捕手或內野手出身，唯獨Stammen是少數投手背景的教頭。上一位投手出身的教頭是落磯隊的Bud Black，如今也離任，讓Stammen成為目前唯一一位「投手總教練」。

球隊內部人士指出，Stammen在球員時期以冷靜與分析能力見長，熟悉投手運用與心理層面，這可能成為領軍教士的新優勢。



