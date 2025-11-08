教士Tatis Jr.二度封王！皇家主戰游擊首奪白金手套 小熊與遊騎兵守備稱霸

大聯盟今（8）日公布白金手套獎與年度金手套隊伍。圖／翻攝自X@MLB

大聯盟今（8）日公布白金手套獎：國聯由教士外野手Fernando Tatis Jr.奪下生涯第二次；美聯得主為皇家游擊Bobby Witt Jr.首度獲獎。白金手套自2011年設立，從各守位金手套得主中票選單一年度防守最傑出的球員；年度金手套隊伍則由小熊與遊騎兵入選。

大聯盟今宣布白金手套獎得主，國聯由教士明星外野手Fernando Tatis Jr.出線，美聯則由皇家核心游擊Bobby Witt Jr.奪魁；年度金手套隊伍分別是小熊、遊騎兵。

白金手套獎自2011年設立，評選對象限定當年各守位的金手套得主，不分守位、最終只選出一人。

Tatis Jr.本季階數據顯示：DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分） ，以15在所有外野手名列第5，OAA （出局製造值）則以8排第10，最終拿下生涯第2座白金手套。

Witt Jr.首次抱走白金手套， DRS為3、在游擊手排名第8；OAA高達24，居全大聯盟游擊手之首，成為皇家中線重要支柱。

團隊部分，小熊以DRS 84居全聯盟第2、國聯第1，OAA 29為全聯盟第4、國聯第3；遊騎兵DRS 89為全聯盟之最，OAA 27在美聯排名第3、全聯盟第6，兩隊因此獲選為年度金手套隊伍。



