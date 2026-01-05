教孩子叫曹西平「阿公」 黃鐙輝哽咽：永遠的偶像

黃鐙輝出席《九如一家人》記者會。（圖／華視提供）

曹西平去年底被發現在家中猝逝，享壽66歲，今（5日）是他的頭七，好友黃鐙輝剛好出席主演的《九如一家人》記者會，被問到此事難掩悲痛，忍不住哽咽，坦言得知噩耗後一度難以接受。黃鐙輝也提到由於曹西平生前與家人感情不睦，他與阿Ben每年都會陪對方過年，並要孩子們叫「阿公」，希望能讓曹西平感受到家庭的溫暖。

黃鐙輝也提到，某年因為擔心曹西平一個人吃年夜飯，特地和老婆萁萁準備紅包，讓曹西平非常開心，還手作小黃瓜當回禮，回想到這些相處過程，黃鐙輝悲從中來，一度說不出話。不過黃鐙輝也認為曹西平是在沒有痛苦的狀況下離開，對他而言從未離去，表示對方不論身處哪個世界，都會是永遠的偶像，能夠持續發光發熱、獨領風騷。

黃鐙輝覺得曹西平就像自己的家人。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）

此次黃鐙輝在《九如一家人》飾演更生人，近年他在《無罪推定》、《我們與惡的距離2》中都詮釋這種負能量滿滿的角色，連帶影響了他的心理狀況，坦言常常在拍戲時暈眩，並感到焦慮、不開心，甚至會聊天聊到一半突然打起瞌睡，並完全「斷片」，導致他有一段時間連車都不敢開。

老婆發現黃鐙輝不對勁後，立刻拉著他去檢查，發現是「皮質醇失調」，還被醫生警告「如果不改善的話，你會死掉」，當時他希望能夠好好休息，而老天爺似乎也聽到他的心聲，讓他長達半年沒接到工作，不過他也趁著這段時間調養身體，並學習英文充實自己，身體也漸漸恢復正常。

