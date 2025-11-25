教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議

校園濫訴頻傳讓教師身心俱疲，根據統計，近3年教師尋短、自傷案件增幅超過2倍，全教總25日舉行記者會呼籲教育部立即廢除校事會議制度。（林縉明攝）

全教總25日指出，教職員尋短、自傷案件通報近3年增幅超過2倍，教學現場呈現「三高」危機，包括高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險，教師普遍面對無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的不友善職場環境，呼籲教育部立刻廢除校事會議制度，否則不排除上街抗議。

根據教育部近3年各級學校校園安全及災害事件分析報告，教職員自殺、自傷案件通報數從110年65件、111年70件，112年飆升至148件，增幅超過2倍；教職員工自殺死亡人數由110年8人、111年10人，112年更暴增至19人。

廣告 廣告

全教總理事長侯俊良指出，近期接連發生兩位教師不幸罹世悲劇，教育部長鄭英耀卻未公開慰問，地方官員更是急著澄清是個別案件，讓教育界瀰漫著低氣壓。管教空間萎縮與濫訴文化，逼迫教師在管教與擔心被告的恐懼中走鋼索，加上校園體制封閉，提出建言或異議者往往遭受打壓，形成「解決提出問題的人」的霸凌文化。

侯俊良表示，原本旨在處理不適任教師的校事會議，如今變成整肅教師的工具，在主管機關「小案大辦、案案必查」的僵化指令下，即便只是微小的親師誤會，教師都得被迫經歷漫長、甚至羞辱般的調查與公審。教育部近期公告修正草案無助於解決學校困境，只會更加犧牲教師權益，為讓教育現場回歸到以往的寧靜，要求廢除校事會議。

鄭英耀24日出席公聽會表示，教育部希望透過此次修法，讓制度更周延、精進，會傾聽各界意見，內部也有許多討論，期盼共同維護校園教育品質。