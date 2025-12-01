教學卓越獎新北3金3銀全國第一 教育局深耕課程獲最高肯定

248251201a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市在推動教育創新與發展特色課程上展現出非凡的實力，日前深耕多年的教學成果再次獲得國家級最高肯定。教育部114年度教學卓越獎成績於日前揭曉，新北市以總計入圍6隊的優異表現，成為全國入圍學校最多的縣市。最終，新北成功以3金3銀的亮眼佳績蟬聯全國第一，教育局長張明文表示，教學卓越獎向來被視為教育界的「奧斯卡」，這份強勢奪冠的成績證明新北市在多元課程設計與教師專業共備的成果卓越。

榮獲金質獎的3所學校分別為山佳國小附幼、中園國小及三重高中國中部，各自展現了獨特的教學風貌。山佳國小附幼以在地鐵道文化為軸心，透過「乘著山仔腳號築夢去」引導幼生探索與形塑在地認同。中園國小則傳承長達21年的藍染工藝，以「中園藍」課程系統建構四大軸線，融合美學與地方文化。教育局說明，三重高中國中部以「三重行動：秉山海書世界」為題，串連山海、文化、國際責任及公民行動，實踐SDGs永續教育精神。

另外，3所獲得銀質獎的學校同樣表現亮眼。十分國小以「燈耀十分 生生ACE+」為核心，探究煤礦歷史、天燈文化與永續議題，該課程更獲行政院國家永續發展獎肯定。中和高中則以「擺接行旅綻風華」為主題，將具有歷史意義的「擺接平原」化為學習場域，結合地方學與社會情緒學習（SEL）。板橋高中則以「SEL領航的共融旅程」榮獲銀質獎，透過跨媒材方式，引導學生成為具備行動力的問題解決者。

張明文局長強調，延續去年的全國第一佳績，新北持續鼓勵各校以學生為中心，結合社區資源，導入科技教學，系統化發展跨域課程，打造具前瞻性且能呼應孩子需求的學習環境。教育局指出，今年新北團隊的成果呈現兼具深度、溫度與創意的豐富樣貌，未來將持續透過專業社群、學校團隊共備與跨局處協作，深化課程內涵，協助師生打造更多元、具前瞻性與具國際視野的學習場域，讓學習成為孩子看見世界的力量。

新北市教育局在此次教學卓越獎中，再次用實質的3金3銀成績證明了其在教育領域的頂尖實力。這份榮耀不僅是對獲獎學校的肯定，更標誌著新北市持續投資教育、鼓勵創新教學的策略是正確且有效的。新北將持續精進，為全市的學子們創造一個能夠探索、成長，並具備國際視野的優質教育環境。

照片來源：新北市政府教育局提供

