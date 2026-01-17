教學片／密封式塑膠包裝超難開！ 她示範「一捏秒開箱」萬名網友盛讚

澳洲一名人妻示範如何輕鬆打開塑膠熱封包裝。（翻攝IG@life.with.amy__）

最讓人哭笑不得的，莫過於買了把剪刀，卻發現得先找另一把剪刀才能拆開包裝。最近澳洲布里斯本一位4寶媽Amy分享了超神絕招，讓大票網友看了目瞪口呆，紛紛哀嚎：「活了這麼久，我竟然現在才知道！」

熱封塑膠包裝惹惱無數人

Amy透過IG示範如何搞定厚實的熱封包裝，她提到鋸齒狀的熱封塑膠吸塑殼是很多人的噩夢，以前大家都習慣拿剪刀硬剪，不僅邊緣粗糙還容易割到手，她自嘲自己過去跟大家一樣都是在瞎忙，完全沒用到巧思。

不用剪刀一捏即開

不過，後來她發現其實根本不用工具，只要使出「捏力」就行，影片中她雙手緊抓包裝用力一捏，塑膠殼底部隨即撐開縫隙並向外彎曲，接著就能優雅地把包裝撕成兩半，輕鬆取出物品。她強調這招適用於多數封口包裝，完全不需要蠻力。

數萬網友嗨喊：得到救贖

留言區掀起一片感謝潮，直呼這是最有價值的教學片，吸引超過8萬網友點讚，有人笑說這種技巧應該列入義務教育，還有快50歲的網友自嘲白活了這麼多年，甚至有61歲的長輩感嘆這招救了他。不過也有人提醒，這招對付平價包裝很管用，可是部分高價位的產品為了防盜，包裝會做得特別厚實，可能還是需要剪刀輔助才行。

