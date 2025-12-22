教學直通產業現場！台藝大廣電系主任陳靖霖前進《民視虛擬棚》實戰學習

生活中心／綜合報導

虛擬製作技術逐漸成為影視產業的重要關鍵，如何將最新實務帶回教學現場，成為影像教育工作者關注的課題之一。近期於民視「LED虛擬影視製作人員培訓班」當中，出現一位身分特殊的學員——台藝大廣播電視學系副教授兼系主任陳靖霖。他不僅親自報名參加培訓，更主動推薦三位系上同學一同加入，展現教育與產業接軌的行動力。





陳靖霖是北京大學新聞與傳播學院博士，長期任教於大學廣播電視相關科系，教學與研究領域涵蓋電視製作、影視產業研究等。談到此次參與培訓的動機，他表示：「身為廣電系的系主任，我必須對於媒體業界最先進的技術具有通盤的了解；而民視有亞太地區最頂尖、最專業的LED虛擬攝影棚，因此這次有機會來到這裡接觸到最新的技術，我希望未來能應用於人才培育，以及學校硬體設備的更新與整合。」他認為，虛擬製作並非遙不可及的技術，而是已逐步進入產業現場，絕對有必要同步被納入影視教育中。

在本次培訓中，學員們實際接觸LED虛擬攝影棚車拍、Unreal Engine即時運算、攝影追蹤、燈光等課程，也透過工作坊進行實作，對於過去多半停留在理論或案例介紹的技術，有了更直觀且完整的理解。對於陳靖霖來說，雖然進行影視製作已有超過十年的經驗，但這次的工作坊其實也是他初次使用LED虛擬棚進行拍攝，讓他直呼十分不簡單：「虛擬棚需要搭配細緻的實景、燈光，才能拍出逼真的畫面。愈大的攝影棚，我們就必須考慮得愈多，拍攝難度就愈高，因此我們要試著為每一次拍攝的需求，找到適合的方式。」。





陳靖霖（右）與培訓班老師莊勝欽（左）討論作品的拍攝手法。（圖／民視新聞）





值得一提的是，這次培訓不只是老師的進修行動，陳靖霖也推薦三位系上學生一同報名參與。他認為，透過培訓班進行觀摩並參與虛擬拍攝流程，能夠補足校園課程與產業現場之間的落差：「學生們在學校所接觸到的拍攝方式，仍然是以實景或綠幕為主，再搭配後製來解決問題。而LED虛擬製作將許多後製的工作提前到前製進行，這個『後製前製化』的概念，在現有的廣電教育中是比較缺乏的。」

這次的培訓班對陳靖霖來說是一次難得的「師生共同學習」經驗，他認為這次與學生合作十分愉快，並沒有任何的隔閡存在：「我們平常相處起來就像朋友一樣，而且在拍攝當中，我們只要將各個職位的工作做好，自然就可以合作得很流暢。」陳靖霖的學生、同為培訓班學員的李同學，則對於老師持續精進自己的心態感到十分佩服，也認為與老師一起學習是一次很特別的經驗：「陳靖霖老師對於影視製作的經驗十分豐富，因此他在修課的過程中，經常會有與我們不同的理解，而他也不吝於與其他學員分享、交流，讓我們學習得更完整、快速。」。





陳靖霖（中）與李同學（右）合作架設拍攝使用的燈具。（圖／民視新聞）





參與「LED虛擬影視製作人員培訓班」，讓陳靖霖見識了影視產業的變革。他期盼，未來能將此次培訓所累積的經驗，逐步轉化為課堂內容，讓更多學生提早理解產業正在發生的變化：「在培訓班中接觸到虛擬製作、AI生成、後製前製化的流程，以及拍攝硬體的數位化、網路化，這些都是未來回到系上，我們必須去思考、分享、傳授的。」同時，面對影視科技的進步，他也提醒學員們「舵依然在我們的手上」，硬體是幫助人類說故事的武器，但作品的重點依然是故事的內容。





培訓班學員實際使用民視&三元色LED虛擬攝影棚進行拍攝，累積虛擬製作的經驗。（圖／民視新聞）





培訓班學員實際使用民視&三元色LED虛擬攝影棚進行拍攝，累積虛擬製作的經驗。（圖／民視新聞）















