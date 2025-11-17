即日起 ChatGPT 推出全新的「群組聊天」功能，台灣這次還是第一波開放地區之一！不管是想跟朋友一起規劃旅行、跟同事趕報告，還是跟家人一起討論晚餐吃什麼，都可以直接在同一個聊天室裡同時跟 ChatGPT 協作，目前 iOS、Android、網頁版都陸續開放，而且免費版用戶也能直接玩！

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

（圖片來源：OpenAI）

群組聊天能做什麼？

這次的群組功能主打「多人一起用也不亂」的使用體驗，可以把朋友、家人或同事都拉進同一個聊天室，然後讓 ChatGPT 當場整理大家的想法、比對選項、做懶人包。像是：一起規劃行程、挑餐廳、一起蒐集資料、寫影片大綱，AI 直接幫忙摘要等，聊天室變得更有秩序（比某些雷雷夥伴還可靠），接下來就來教大家如何啟用群組功能吧

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

Step 1：點右上角「開始群組對話」

在新對話或現有聊天右上角，按一下「開啟群組對話」的圖示，就能直接建立群組囉！如果你是從現有對話新增成員，系統會自動複製一份新群組，確保你的舊聊天紀錄不受影響（貼心！）

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

Step 2：丟連結、邀請朋友加入（最多 20 人）

建立好群組後會有一組連結，可邀請最多 20 位成員，每個人都能再把連結分享給其他人，群組也會出現在側邊欄，如果對話中需要呼叫 AI 出來的話，只要用「@」傳喚它就可以了，而 ChatGPT 也會「看情況」選擇要不要說話。群聊裡的 ChatGPT 是使用 GPT-5.1 Auto，更懂團體聊天的節奏

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

隱私設定 ＆ 管理規則

群組是獨立於私人對話的，個人記憶不會出現在群組裡，ChatGPT 也不會從群聊內容建立新記憶，成員彼此都能看到名字與大頭貼，並且大家可以退出和移除其他成員，但不能把群組創建者踢掉。此外未成年使用者的敏感內容也會自動降低，家長能在家長控制中直接關閉群組功能

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

（圖片來源：unsplash）

小結

OpenAI 這次推出的群組功能，真的落實了「多人一起用 AI」，未來必定會加入更多協作功能，讓我們可以跟親朋好友在聊天室裡一起討論或創作。目前這個功能還在完善當中，官方會再根據使用者的意見慢慢調整，小編也很期待之後還會有怎麼樣的更新呢！

