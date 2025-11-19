教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂
重點一：Google 正式將 AI 驅動的「Flight Deals」功能擴展至全球超過 200 個國家與地區，支援 60 多種語言，讓旅客能以自然語言搜尋最划算的機票。
重點二：「AI Mode」新增 Canvas 工具，能整合航班、飯店及 Google 地圖資訊，於側邊欄生成客製化旅遊計畫，目前開放美國Labs用戶使用。
重點三：開放代理 AI 訂位功能，可自動搜尋並預訂餐廳；未來將與旅遊平台業者合作，實現 AI 直接完成機票與飯店下訂，同樣先開放美國Labs用戶使用。
Google 本週宣布一系列 AI 旅遊功能的重大更新，其中最受矚目的，便是將其 AI 航班優惠搜尋工具 Flight Deals給全球用戶使用。
Flight Deals 原先僅在美國、加拿大與印度進行測試，如今大幅擴展至全球超過 200 個國家與地區，並支援包含繁體中文在內的 60 多種語言。這項工具的特色，在於使用者只需用自然語言輸入指令，如「今年冬天去有美食的城市旅行一週」或「直飛滑雪勝地」，系統便會利用 AI 理解語意，並結合Google 航班（Google Flights）的即時數據，快速整理出最划算的機票與目的地建議，大幅提升旅遊規劃的體驗。
結合 Canvas 工具 打造一站式旅遊規劃
除了推出 Flight Deals 功能，Google 也宣布將 Gemini 內建的 Canvas 工具導入旅遊規劃應用。透過 AI Mode，使用者現在可以利用 Canvas 在側邊欄建立完整的旅遊計畫。這項功能解決了過去旅客在規劃行程時，需要在多個分頁間切換的痛點。
Google 系統會自動整合即時的搜尋數據，譬如航班資訊、飯店比價，以及來自 Google 地圖的評論、照片與地理位置資訊。使用者能針對行程細節向 AI 提問，例如在「靠近早午餐店的住宿」與「接近登山步道的飯店」之間該如何選擇，AI 將提供最佳建議並整理於同一介面中。這不僅讓行程安排更具邏輯性，也能即時將網路上的相關資訊視覺化，大幅提升規劃效率。
目前這項功能僅在美國開放，限已加入 Labs 裡 AI Mode 的桌面版用戶使用。
AI 代理功能升級 可以訂餐廳了
在預訂流程方面，Google 進一步釋出更具主動性的 AI 代理。目前，已加入 Labs 測試的美國用戶，可透過 AI Mode 進行餐廳預訂。使用者只需輸入人數、日期、時間與偏好料理，系統便會搜尋多個預訂平台，提供符合條件的餐廳清單。
Google 表示，未來計畫把自動化預訂延伸至機票與飯店領域。屆時，使用者在比較價格、設施與評論後，將能直接在 AI 模式下完成下單，無須跳轉至第三方網站。
實測：怎麼用Google Flight Deals 查航班、訂機票？
使用者可以直接進入 Google Flight Deals 的首頁，或是在 Google 航班首頁，點擊「運用AI技術尋找最佳機票優惠」進入。
想要讓AI幫忙找到符合預期的機票，其實本質就是將「時間、地點、預算、航程類型」描述出來，例如我們在對話框中輸入：
明年3月下旬到4月上旬去日本賞櫻，為期1週的直飛航班，預算1萬以內
系統預設的出發點，會以使用者所在的地點為主，也可以直接點擊修改出發地。
在搜尋對話框的下方，Google Flight Deals 也提供了篩選器的選項，使用者也可以直接在篩選器調整自己的航班需求。
輸入完畢並送出後，不到幾秒的時間，Google Flight Deals 便會找出符合需求的航班。由於我們並未設定確切的目的地，只輸入「去日本賞櫻」，因此Flight Deals協助將可以賞櫻且機票預算在1萬內的日本縣市都列了出來。
若是促銷或優惠機票，在價格上方還會顯示「比平時便宜XX%」的字眼。
直接點擊搜尋結果，還能查看航班的細節，選擇去程和回程的航班後，Google Flight Deals 便會提供預訂選項，如直接透過航空公司官網預訂，或是從Agoda、Trip.com等第三方平台預訂，選擇自己想要的平台，就能前往相關頁面訂票囉！
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/黃若彤
