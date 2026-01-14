【教學】iPhone 輸入法卡卡有解 辭典設定怎麼調整？

最近是不是覺得 iPhone 打字很不順，整個聊天節奏被打斷呢？Threads 上就有網友發現，這並不是我們的錯覺，而是 iPhone 的輸入體驗真的變得沒那麼聰明，連重開機、重置鍵盤這些老方法都救不了，這邊就要來教大家一個或許能改善的方法！

找到「辭典」設定

Threads 上有網友表示，自己在設定裡亂翻時，意外發現「辭典」這個選項。調整之後，自動選字的準確度明顯改善，原本常常亂跳的候選字終於變得比較符合直覺，連打字流暢度也回來不少

實際設定步驟

只要進到「設定」，依序點選「一般」、「辭典」，在清單中找到「繁體中文（五南國語活用辭典）」並點選，系統就會自動下載。原 PO 特別提醒，辭典不是選越多越好，反而建議把其他選項全部取消，只留下這一個，對輸入法的幫助最明顯

如果原本就有勾選多個辭典，但打字體驗還是很糟，建議先全部取消，再重新只勾選五南國語活用辭典，效果可能會更穩定喔！

連語音輸入也一起變順？

在這則貼文下有不少網友回報，調整辭典之後，改善的不只是打字，連語音輸入的判斷也跟著準確許多。原本需要刻意放慢語速、字正腔圓講話的情況，終於可以稍微放鬆一點，對長輩或不習慣輸入法的人來說特別有感

網友實測結果

經過大家實際測試後，留言區的回饋並不完全一致。有人表示差異非常明顯，甚至建議順便取消「繁體中文（香港）」的設定，準確度會再提升；也有人覺得改善有限，某些詞彙依然怎麼打都打不出來。整體來看，這個方法不是萬用解，但因為操作成本低，還是很值得試試看！（小編是覺得有比較好一點，但沒有之前那麼聰明啦）

▲ 設定完成後實測，即使打錯注音 iPhone 也能理解小編想打什麼（好欸）

小結

如果獺友們也覺得最近 iPhone 輸入法越來越不懂你，與其一直懷疑自己打字變慢，不如先從辭典設定下手試試看。只是在系統裡調整幾個選項，不用重置、不用裝 App，就有機會讓輸入體驗回到正常水準。到底有沒有差，真的試過最準啦！

