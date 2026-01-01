教宗主持元旦彌撒 和平呼籲揭開2026序幕

教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天(1日)以和平呼籲揭開2026年序幕，特別指出那些「被衝突染血的國家」，以及遭受暴力創傷的家庭。

教宗在聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)主持元旦彌撒，隨後於俯瞰聖伯多祿廣場的陽台發表特別午時祈禱。信徒與觀光客在元旦這天湧入聖伯多祿廣場。

教宗指出，1月1日是天主教會的「世界和平日」，他並藉此發出祈禱呼籲。

他說：「讓我們一起為和平祈禱：首先是為那些飽受衝突與苦難、被戰火染血的國家，其次也為我們的家園，為那些因暴力或痛苦而受傷的家庭。」

在繁忙的耶誕節行程告一段落後，教宗將休息數日，接著於1月6日主持主顯節儀式。他也將在當天正式為2025年禧年畫下句點。這項每25年舉行一次的盛大宗教活動，吸引數以百萬計朝聖者前往羅馬。

良十四世接著將主持為期2天的樞機主教團全體會議，與選出他為教宗的樞機主教們，以及年逾80歲、未參與秘密會議(conclave)但仍屬於樞機團的成員會面。

良十四世重啟在前教宗方濟各(Pope Francis)任內較少採行的這項傳統，定期召集樞機主教，就如何治理擁有14億信眾的天主教會徵詢意見。