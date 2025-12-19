教宗任命紐約總主教 支持移民立場鮮明

（中央社紐約18日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世任命支持移民的大主教希克斯擔任紐約總主教，取代保守派樞機主教杜蘭。希克斯在紐約的首場彌撒中以「無用的僕人」自居。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在此一美國天主教會高層重大人事調整中，任命58歲伊利諾州主教希克斯（Ronald Hicks）接替因年滿75歲屆齡退休的杜蘭（Timothy Dolan）。

希克斯在曼哈頓（Manhattan）聖派屈克大教堂（St. Patrick's Cathedral）為紐約總教區職員舉行的彌撒中說道：「我一直喜愛紐約的活力。」將於明年2月6日正式就任的他主持彌撒期間也用西班牙語布道。

廣告 廣告

紐約總教區是美國規模最大天主教區之一，這項人事任命終結誰將接替普遍被認為與總統川普關係密切的杜蘭的諸多揣測。

希克斯任命案是良十四世自從5月當選全球天主教領袖以來影響最深遠人事調整，展現出堅決抗衡美國政府政策的明確姿態。

在川普下令大規模驅逐移民、將移民與難民描繪成罪犯之際，希克斯和良十四世一樣立場鮮明地聲援移民。

希克斯以西班牙語說：「謝謝大家…也感謝上帝。」

根據官方資料，超過36%紐約市民在外國出生，在家中以西班牙語溝通的高達180萬人。（編譯：何宏儒）1141219