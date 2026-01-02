教宗元旦呼籲為和平祈禱 關切戰亂國家與受創家庭

（中央社羅馬1日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在2026年開始，呼籲一起為和平祈禱，他特別關注那些「飽受戰火蹂躪」的國家，以及因暴力而受創的家庭。

美聯社報導，良十四世今天在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持元旦彌撒，隨後於中午在俯瞰聖伯多祿廣場的書房，向廣場上大量朝聖者與遊客發表特別祈禱，天氣晴朗且帶有寒意。

良十四世指出，1月1日正值教會的「世界和平日」（World Day of Peace），他藉此機會發出祈禱呼籲。

他說：「讓我們大家一起為和平祈禱：首先，為受戰火摧殘與苦難的國家，也為我們的家園，以及那些因暴力或痛苦而受傷的家庭。」

在經歷繁忙的耶誕節慶祝活動後，良十四世將有幾天休息時間，接著於1月6日主持教會主顯節（Epiphany）慶典。當天，他也將正式為2025年禧年劃下句點，這場每25年舉行1次的慶典，今年吸引了數以百萬計朝聖者湧入羅馬。（編譯：林沂鋒）1150102