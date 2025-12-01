教宗抵達黎巴嫩 稱「兩國方案」是以巴衝突唯一解方

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在首次國際訪問的第二站黎巴嫩行前，重申梵蒂岡堅持以兩國方案解決以色列與巴勒斯坦衝突的立場，強調這是能夠保障雙方獲得公正的「唯一解決方案」。教宗於當地時間30日從土耳其飛往黎巴嫩，在機上回應記者提問時表達了上述觀點。

教宗良十四世前往黎巴嫩。（圖／美聯社）

在飛機上，有記者詢問教宗抵達安卡拉後與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的私人會談內容，特別是他們是否討論了加薩和烏克蘭的戰爭。良十四世證實確有此事，並表示土耳其在結束這兩場衝突中「扮演重要角色」。

關於加薩問題，教宗重申了梵蒂岡長期以來支持以巴兩國方案的立場。「我們知道，目前以色列並不接受這個方案，但我們認為這是唯一能夠解決衝突的方案，」良十四世說。「我們與以色列也是朋友，我們努力在雙方之間斡旋，希望能幫助他們找到一個對所有人都公平公正的解決方案。」

值得注意的是，教宗在土耳其期間，一直避免直接提及以色列對加薩發動的軍事行動。以色列總理納坦雅胡辦公室尚未對教宗的言論作出回應。納坦雅胡長期堅稱，建立巴勒斯坦國將使巴勒斯坦組織哈瑪斯獲利，最終導致哈瑪斯在以色列邊境建立一個更大的國家。

教宗已抵達黎巴嫩首都貝魯特，並將於當天下午在總統府會見黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun），這位總統是阿拉伯世界唯一的基督教國家元首。

黎巴嫩民眾歡迎教宗到來。（圖／美聯社）

黎巴嫩約有30%的人口是基督徒，其餘絕大多數是穆斯林，其中約一半分別屬於伊斯蘭教的什葉派和遜尼派。黎巴嫩各界人士對教宗的訪問表示歡迎，德魯茲派首席教士穆納（Sheikh Sami Abi Muna）表示，黎巴嫩「需要此次訪問所代表的希望之光」。

